Prediksi IHSG Selasa 7 Juli: Berpeluang Rebound, Simak Daftar Saham Buy on Weakness

JawaPos.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan masih berpeluang melanjutkan penguatan pada perdagangan Selasa (7/7). Meski demikian, tetap dibayangi potensi koreksi setelah pada perdagangan sebelumnya ditutup menguat.

MNC Sekuritas dalam risetnya menyebutkan, skenario terbaik (best case) menunjukkan posisi IHSG saat ini masih berada pada bagian dari wave (b) dari wave [iv] pada skenario hitam. Dengan demikian, indeks masih berpotensi mengalami koreksi untuk menguji area 5.472-5.540.

Akan tetapi, investor juga diminta mencermati skenario merah, di mana IHSG diperkirakan sedang membentuk bagian awal dari wave [v] dari wave 3 yang membuka peluang bagi indeks untuk melanjutkan penguatan.

Adapun level support IHSG berada di 5.486 dan 5.317, sedangkan level resistance berada di 6.007 dan 6.286.

MNC Sekuritas merekomendasikan sejumlah saham pilihan, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), PT Timah Tbk (TINS), PT Emas Antam Indonesia Tbk (EMAS), dan PT Estee Gold Feet Tbk (XCEG). Mayoritas saham direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness, sementara EMAS direkomendasikan Sell on Strength.

Untuk BBRI, diperkirakan akan menguat 2,95 persen ke level 2.790 dan masih didominasi volume pembelian. MNC Sekuritas memperkirakan posisi BBRI saat ini sedang berada pada awal wave [c] dari wave 4.

Investor disarankan melakukan Buy on Weakness pada rentang 2.720-2.760 dengan target harga 2.900 dan 3.090, serta stoploss di bawah 2.680.

Sementara itu, MDKA diperkirakan menguat 0,37 persen ke level 2.710 meski disertai munculnya tekanan jual. Pergerakan saham masih mampu bertahan di antara MA20 dan MA200. MNC Sekuritas memperkirakan posisi MDKA saat ini berada pada bagian dari wave [c] dari wave B.

Investor dapat melakukan Buy on Weakness pada rentang 2.570-2.680 dengan target harga 2.900 dan 3.030, serta stoploss di bawah 2.510.