Transformasi PNM Mekaar jadi Kredit Program, Pelaku UMKM Bisa Dapat Pinjaman Bunga 8 Persen Flat

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto. (ANTARA)
JawaPos.com - Pemerintah menyiapkan skema Kredit Program khusus bagi perempuan pelaku usaha mikro dengan suku bunga hanya 8 persen (flat) per tahun.
"Skema baru tersebut diharapkan memperluas akses pembiayaan yang lebih terjangkau sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan," ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto, dikutip Sabtu (4/7).
Ia menjelaskan, selama ini pembiayaan PNM Mekaar berada pada kisaran 18-25 persen. Turunnya suku bunga menjadi 8 persen (flat) per tahun akan meringankan cicilan kredit pelaku UMKM.
"Sehingga ibu-ibu yang mau berusaha, yang sedang berusaha, dan yang pernah serta akan kembali berusaha dapat memperoleh pembiayaan yang jauh lebih terjangkau," katanya.
Skema tersebut merupakan transformasi pembiayaan PNM Mekaar menjadi Kredit Program bagi perempuan pelaku usaha mikro dengan plafon pembiayaan hingga Rp 15 juta per debitur dan tenor 6 hingga 24 bulan. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat inklusi keuangan sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan.
Untuk mendukung implementasinya, pemerintah sedang menyiapkan berbagai regulasi pendukung dan menyiapkan dukungan fiskal berupa subsidi bunga/subsidi marjin sebesar Rp 2,62 triliun untuk tahun 2026.
"Dukungan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam menghadirkan akses pembiayaan yang lebih terjangkau, meningkatkan kapasitas usaha perempuan pelaku usaha mikro, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Haryo.
Hingga 28 Juni 2026, realisasi penyaluran Kredit Program telah mencapai Rp 167,97 triliun atau sekitar 49,20 persen dari target tahun 2026 sebesar Rp 341,39 triliun.
Capaian tersebut ditopang dengan kinerja positif KUR yang telah mencapai Rp 147,70 triliun kepada 2,32 juta debitur dengan rasio kredit bermasalah (NPL) yang tetap terjaga sebesar 2,39 persen.
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