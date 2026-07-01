Konstruksi Perkara OTT Bupati Kuansing, Terima Suap Mobil Land Cruiser dari Hasil Kredit Sekda

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan konstruksi perkara dugaan suap dalam pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau. Dalam perkara ini, calon Sekda diduga memberikan sebuah mobil mewah Toyota Land Cruiser 300 GR-S kepada Bupati Kuansing Suhardiman Amby sebagai imbalan untuk memperoleh jabatan.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan (Plt Dirdik) KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan, kasus tersebut bermula pada April 2025, ketika Pemerintah Kabupaten Kuansing menggelar proses seleksi terbuka jabatan Sekda. Saat itu terdapat dua kandidat, yakni Fahdiansyah yang menjabat sebagai Asisten I Setda Kuansing dan Zulkarnain yang menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Kuansing.

Dalam proses seleksi tersebut, KPK menduga Suhardiman Amby meminta imbalan berupa satu unit mobil mewah kepada para peserta yang mengikuti seleksi jabatan Sekda.

"SA (Suhardiman Amby) selaku Bupati Kuansing periode 2025-2030 kemudian 'meminta syarat' mobil SUV Toyota Land Cruiser 300 GR-S kepada para pihak atau calon yang mengikuti proses seleksi jabatan Sekda Kuansing," kata Achmad Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (1/7).

Dalam proses tersebut, hanya Zulkarnain yang bersedia memenuhi permintaan tersebut. Setelah itu, Zulkarnain ditetapkan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing.

Untuk memenuhi permintaan tersebut, Zulkarnain membeli Toyota Land Cruiser 300 GR-S seharga sekitar Rp 2,05 miliar. Pembelian dilakukan melalui sebuah showroom di wilayah Jabodetabek dengan skema kredit selama lima tahun dan cicilan sebesar Rp 46,5 juta setiap bulan.

Namun, diduga profil keuangan Zulkarnain dinilai tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh fasilitas kredit kendaraan tersebut. Karena itu, proses pengajuan kredit dilakukan dengan menggunakan identitas Ardiles selaku Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant (MIC).

"Kemudian ZKN kembali melakukan suap untuk jabatan Sekda Kuansing dengan mobil Toyota Land Cruiser 300 GR-S senilai Rp 2,05 miliar," ujarnya.