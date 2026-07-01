IHSG Diprediksi Masih Lemah, Simak Saham Pilihan dan Target Harga untuk 1 Juli 2026

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi akan kembali melemah pada perdagangan Rabu (1/7), setelah ditutup melemah sebesar 3,08 persen ke level 5,643 pada perdagangan Selasa (30/6).

Dalam analisisnya, MNC Sekuritas memperkirakan IHSG saat ini masih berada pada bagian dari wave (b) dari wave [iv] pada skenario hitam, sehingga diperkriakan IHSG masih rawan koreksi menguji 5,472-5,540 dengan posisi support di level 5,486 -5,317 dan resistance di level 6,007-6,286

Adanya skenario merah dimana IHSG saat ini sedang membentuk bagian awal dari wave [v] dari wave 3 menjadi peringatan.

Sebuah rekomendasi strategi, Buy on Weakness untuk beberapa saham pilihan PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI), PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Elnusa Tbk (ELSA), dan PT Rukun Raharja Tbk (RAJA).

Diperkirakan AADI terkoreksi pada level 2,20 persen ke level 7,775 didominasi oleh tekanan jual yang meningkat, pergerakannya pun berada di bawah MA20. Diperkirakan posisi AADI saat ini sedang berada pada bagian dari wave B dari wave (B) pada skenario hitam.

Investor disarankan melakukan Buy on Weakness di rentang 7,300-7675 dengan target harga 8,325 dan 8,850, serta stoploss di bawah 7,000.

Kemudian untuk DSSA, diperkirakan akan terkoreksi 3,64 persen ke level 795 disertai dengan munculnya tekanan jual, pergerakan DSSA pun masih berada di fase sidewaysnya. Diperkirakan posisi DSSA saat ini sedang berada pada bagian dari wave B dari wave (4).

Investor disarankan melakukan Buy on Weakness di rentang 600-720 dengan target harga 910 hingga 1,140, serta stoploss di bawah 560.

ELSA dimungkinkan akan melemah sebesar 1,89 persen ke level 520 didominasi oleh tekanan jual yang meningkat. Posisi ELSA saat ini diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave (5) dari wave [C].