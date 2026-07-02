Prediksi IHSG 2 Juli: Uji Support 5.486, Cermati Saham Pilihan Berikut

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan berpotensi melemah pada perdagangan Kamis (2/7) setelah sebelumnya ditutup menguat 0,92 persen ke level 5,695 pada perdagangan Rabu (1/7).

MNC Sekuritas dalam laporanya memperkirakan IHSG masih berada pada bagian dari wave (b) dari wave [iv] pada skenario hitam, sehingga diperkirakan IHSG masih rawan koreksi menguji 5,472-5,540. Namun, cermati skenario merah dimana IHSG saat ini sedang membentuk bagian awal dari wave [v] dari wave 3.

Adapun level support IHSG berada di 5,486 dan 5,317594. Sementara itu, level resistance berada di 6,007 dan 6,286.

MNC Sekuritas juga merekomendasikan strategi, Buy on Weakness untuk beberapa saham pilihan yakni PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI), PT Barito Pacific Tbk (BRPT), dan PT Pertamina Gas Negara (PGAS).

MNC sekuritas memperkirakan ANTM akan menguat 0,77 persen ke level 2,610 disertai dengan munculnya volume pembelian. MNC Sekurita memperkirakan, posisi pergerakan ANTM sedang berada pada bagian dari wave C dari wave (Y).

Investor disarankan melakukan Buy on Weakness di rentang 2,290-2,430 dengan target harga 2,920 dan 3,310, serta stoploss di bawah 2,240.

Kemudian untuk BIPI, diperkirakan akan menguat 1,79 persen ke level 114 isertai dengan munculnya volume pembelian. Posisi BIPI saat ini diperkirakan sedang membentuk bagian dari wave 5 dari wave (C).

Investor disarankan melakukan Buy on Weakness di rentang 93-112 dengan target harga 151 hingga 118, serta stoploss di bawah 83.

MNC Sekuritas memperkirakan BRPT akan menguat sebesar 7,39 persen ke level 1,380 disertai dengan munculnya volume pembelian. MNC Sekuritas memperkirakan, posisi BRPT saat ini sedang membentuk bagian dari wave [c] dari wave 5 dari wave (A).