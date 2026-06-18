Suku Bunga Acuan jadi 5,75 Persen, CORE Nilai BI Prioritaskan Stabilitas Rupiah

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (Core) Indonesia, Mohammad Faisal. (Djati Waluyo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (Core) Indonesia, Mohammad Faisal, mengatakan bahwa keputusan Bank Indonesia (BI) menaikan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) bertujuan untuk menarik kepercayaan investor.
Ia mengatakan, upaya tersebut tergambar dari keputusan BI yang telah menyesuaikan suku bunga hingga 100 bps hingga mencapai 5,75 persen sepanjang tahun 2026.
"Arah kebijakannya memang pingin supaya rupiah lebih kuat lagi daripada yang sekarang, untuk memastikan bahwa investor itu bener-bener percaya lah," ujar Faisal saat ditemui di Kantor CORE Indonesia, Jakarta, Kamis (18/6).
Faisal mengatakan, dengan kenaikan suku bunga hingga 100 bps dalam waktu singkat menunjukan bahwa BI serius untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang melemah cukup signifikan.
"Jadi, saya pikir haluan kebijakannya memang sudah sudah lebih serius untuk stabilisasi daripada pertumbuhan ekonominya," ujarnya.
Lanjutnya, dengan penyesuaian BI rate terbaru membuat suku bunga acuan Indonesia sudah memiliki jarak yang cukup jauh dengan suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral Amerika Serikat atau The Fed.
Faisal mengatakan, dengan jauhnya jarak antara suku bunga BI dan The Fed membuat investor kembali mempertimbangkan untuk berinvestasi di Indonesia.
"Jadi, dengan 200 basis poin ini artinya pemerintah dan khususnya BI juga ingin memberikan keyakinan bahwa spread-nya sudah lebar, sehingga silakan untuk kembali investor capital itu masuk," ucapnya.
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