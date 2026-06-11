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Sabik Aji Taufan
Jumat, 12 Juni 2026 | 02.48 WIB

Permudah Layanan Maritim, Kemenhub dan Finnet Sediakan Akses Pembayaran Digital 

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT Finnet Indonesia. (Istimewa) - Image

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT Finnet Indonesia. (Istimewa)

JawaPos.com - Masyarakat dan pelaku usaha sektor maritim kini bisa mengakses transaksi pembayaran digital. Kebijakan ini demi mempermudah akses masyarakat.

Hal ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT Finnet Indonesia. Keduanya sepakat untuk menghadirkan layanan Finpay Payment Gateway untuk penerimaan online payment pada Platform Digital MaritimHub. 

Penandatanganan PKS ini dilakukan oleh  Rakhmad Tunggal Afifuddin selaku Direktur Utama PT Finnet Indonesia, dan Muhammad Masyhud selaku Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Direktur Utama PT Finnet Indonesia, Rakhmad Tunggal Afifuddin mengatakan, transformasi digital diperlukan pada era sekarang. Saat ini masyarakat memutuhkan layanan cepat.

“Karena itu, penyelenggara layanan publik harus mampu beradaptasi dan menghadirkan layanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.” ujar Rakhmad, Kamis (11/6).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Business & Marketing PT Finnet Indonesia, Aziz Sidqi menambahkan, kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen Finnet dalam memperkuat ekosistem pembayaran digital nasional, khususnya di sektor transportasi dan layanan publik.

"Melalui kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, kami berharap implementasi sistem pembayaran digital pada MaritimHub dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat transparansi transaksi, serta memberikan pengalaman layanan yang lebih baik bagi seluruh pengguna jasa maritim," kata Aziz.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Muhammad Masyhud mengatakan, digitalisasi layanan maritim perlu didukung oleh sistem pembayaran yang aman, andal, dan terintegrasi guna meningkatkan kualitas layanan bagi pengguna jasa.

"Kerja sama dengan PT Finnet Indonesia memiliki arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan layanan digital yang semakin modern dan berorientasi pada kebutuhan pengguna jasa. Sinergi antara pemerintah dan dunia usaha juga menjadi kunci dalam mendorong inovasi pelayanan publik di era digital," ungkapnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
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