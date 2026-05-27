Kantor Cabang BCA Libur 27-28 Mei dan 1 Juni, Weekend Banking Tetap Buka 30 Mei

JawaPos.com - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menyesuaikan jadwal operasional kantor cabang selama periode libur panjang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, Waisak, dan Hari Lahir Pancasila. Nasabah diminta mencermati jadwal tersebut agar tidak salah datang ke kantor cabang.

Berdasarkan pengumuman resmi BCA, kantor cabang tidak beroperasi pada 27-28 Mei 2026 seiring libur dan cuti bersama yang telah ditetapkan pemerintah. Layanan kantor cabang akan kembali beroperasi normal pada Jumat, 29 Mei 2026.

Sedangkan bagi nasabah yang membutuhkan layanan perbankan di akhir pekan, BCA memastikan layanan weekend banking tetap beroperasi normal pada Sabtu, 30 Mei 2026. Namun layanan tersebut kembali tutup pada Minggu, 31 Mei 2026.

Selanjutnya, kantor cabang BCA kembali tidak beroperasi pada Senin, 1 Juni 2026 bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila. Aktivitas operasional cabang akan kembali berjalan normal mulai Selasa, 2 Juni 2026.

Meski sejumlah kantor cabang tutup sementara, BCA memastikan layanan digital tetap bisa diakses penuh selama 24 jam. Nasabah tetap dapat melakukan berbagai transaksi melalui myBCA, BCA mobile, KlikBCA, hingga ATM.

Untuk kebutuhan setor maupun tarik tunai, nasabah juga tetap bisa memanfaatkan fitur cardless melalui aplikasi myBCA dan BCA mobile. Dengan layanan tersebut, transaksi di ATM dapat dilakukan tanpa perlu menggunakan kartu fisik.

Presiden Direktur BCA Hendra Lembong mengatakan perseroan berupaya memastikan akses layanan perbankan tetap tersedia bagi nasabah selama periode libur panjang tersebut.

"Kami segenap keluarga besar BCA, mengucapkan Selamat Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah dan Hari Raya Waisak 2570 BE bagi yang merayakan," ujarnya.