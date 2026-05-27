Jadwal Operasional BCA saat Libur Idul Adha, Waisak, dan Hari Lahir Pancasila 2026, Simak Jadwal Lengkapnya

JawaPos.com - PT Bank Central Asia (BCA) melakukan penyesuaian operasional kantor cabang selama libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Waisak, dan Hari Lahir Pancasila 2026. Dalam periode libur panjang itu, sejumlah kantor cabang tidak beroperasi pada 27–28 Mei dan 31 Mei–1 Juni 2026. Meski demikian, nasabah tetap dapat transaksi melalui layanan digital dan ATM 24 jam.

Presiden Direktur BCA Hendra Lembong memastikan pihaknya menjaga kenyamanan transaksi nasabah. Hal ini berlaku selama momentum libur panjang akhir Mei hingga awal Juni tersebut. “Kami segenap keluarga besar BCA mengucapkan Selamat Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah dan Hari Raya Waisak 2570 BE bagi yang merayakan,” ujar Hendra dalam keterangannya, Rabu (27/5).

Ia menyebutkan, kedekatan momentum Idul Adha, Waisak, dan Hari Lahir Pancasila diharapkan menjadi simbol kebersamaan dan toleransi masyarakat. "Semoga momen hari raya dan cuti bersama ini dapat menjadi waktu berkumpul bersama orang terkasih tanpa kendala apa pun," imbuhnya.

Berikut jadwal operasional kantor cabang BCA selama libur dan cuti bersama: • 27–28 Mei 2026: Libur, cabang tidak beroperasi

• 29 Mei 2026: Cabang beroperasi normal

• 30 Mei 2026: Weekend Banking beroperasi normal

• 31 Mei 2026: Libur, Weekend Banking tidak beroperasi