Jadwal Operasional BCA saat Libur Idul Adha, Waisak, dan Hari Lahir Pancasila 2026, Simak Jadwal Lengkapnya

Ilustrasi Gerai ATM di kantor BCA dimanfaatkan nasabah untuk melakukan transaksi keuangan
JawaPos.com - PT Bank Central Asia (BCA) melakukan penyesuaian operasional kantor cabang selama libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Waisak, dan Hari Lahir Pancasila 2026. Dalam periode libur panjang itu, sejumlah kantor cabang tidak beroperasi pada 27–28 Mei dan 31 Mei–1 Juni 2026. Meski demikian, nasabah tetap dapat transaksi melalui layanan digital dan ATM 24 jam.
Presiden Direktur BCA Hendra Lembong memastikan pihaknya menjaga kenyamanan transaksi nasabah. Hal ini berlaku selama momentum libur panjang akhir Mei hingga awal Juni tersebut. “Kami segenap keluarga besar BCA mengucapkan Selamat Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah dan Hari Raya Waisak 2570 BE bagi yang merayakan,” ujar Hendra dalam keterangannya, Rabu (27/5).
Ia menyebutkan, kedekatan momentum Idul Adha, Waisak, dan Hari Lahir Pancasila diharapkan menjadi simbol kebersamaan dan toleransi masyarakat. "Semoga momen hari raya dan cuti bersama ini dapat menjadi waktu berkumpul bersama orang terkasih tanpa kendala apa pun," imbuhnya.
• 27–28 Mei 2026: Libur, cabang tidak beroperasi
• 29 Mei 2026: Cabang beroperasi normal
• 30 Mei 2026: Weekend Banking beroperasi normal
• 31 Mei 2026: Libur, Weekend Banking tidak beroperasi
• 1 Juni 2026: Libur, cabang tidak beroperasi
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat