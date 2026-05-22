Rian Alfianto
Sabtu, 23 Mei 2026 | 01.04 WIB

BCA Bantah Isu Kebocoran Data Nasabah, Klaim Sistem Aman dan Tidak Diretas

EVP Corporate Communication &amp; Social Responsibility BCA Hera F. Haryn. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)

JawaPos.com - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) membantah keras isu kebocoran data nasabah yang ramai diperbincangkan di media sosial dan forum dark web dalam beberapa hari terakhir.

Perseroan memastikan tidak ada data nasabah yang bocor dari sistem internal perusahaan.

Pernyataan resmi ini disampaikan BCA setelah muncul klaim di media sosial terkait dugaan penjualan jutaan data yang disebut berkaitan dengan layanan BCA Mobile.

Isu tersebut sempat memicu kekhawatiran publik mengenai keamanan transaksi digital dan perlindungan data perbankan.

Dalam keterangannya, BCA menegaskan bahwa informasi mengenai kebocoran data tersebut tidak benar.

“Sehubungan dengan informasi di media sosial yang menyebutkan adanya kebocoran data BCA, dapat kami sampaikan bahwa informasi tersebut TIDAK BENAR,” jelas Hera F. Haryn, EVP Corporate Communication & Social Responsibility melalui keterangannya.

BCA mengaku telah melakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan keamanan sistem dan data nasabah. Hasil penelusuran internal menunjukkan tidak ditemukan adanya kebocoran data dari sistem perseroan.

“Kami telah melakukan investigasi menyeluruh dan memastikan TIDAK ADA kebocoran data dari sistem BCA. Kami memastikan bahwa data nasabah tetap aman,” lanjut pernyataan tersebut.

BCA Klaim Gunakan Sistem Keamanan Berlapis

Di tengah meningkatnya ancaman siber terhadap industri keuangan digital, BCA menyebut terus memperkuat sistem perlindungan data melalui penerapan standar keamanan berlapis dan mitigasi risiko secara berkelanjutan.

