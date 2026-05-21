Logo JawaPos
HomeFinance
Author avatar - Image
R. Nurul Fitriana Putri
Jumat, 22 Mei 2026 | 06.30 WIB

OJK Siap Awasi Ketat Rekening DHE SDA, Perbankan Bakal Dapat Insentif Khusus

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi. (Nurul Fitriana/JawaPos.com) - Image

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)

JawaPos.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan akan mengawasi secara ketat pelaksanaan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), khususnya terhadap penggunaan escrow account atau rekening penampungan dalam implementasi aturan tersebut.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, OJK mendukung penuh penguatan kebijakan DHE SDA yang dilakukan pemerintah.

Menurutnya, kebijakan tersebut penting untuk memastikan hasil ekspor sumber daya alam memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian nasional.

“Secara khusus OJK akan mengawasi escrow account atau rekening penampungan yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan ini,” ujar Friderica dalam Sosialisasi Tata Kelola Ekspor SDA Strategis dan Implementasi Peraturan Pemerintah Tentang DHE di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5).

Di sisi lain, perempuan yang kerap disapa Kiki ini juga memastikan bahwa OJK akan menyiapkan sejumlah insentif khusus bagi industri perbankan. Hal ini dilakukan agar implementasi kebijakan tetap berjalan optimal tanpa mengganggu fungsi pembiayaan kepada dunia usaha.

"OJK juga memberikan dukungan melalui sejumlah insentif bagi industri perbankan. Salah satunya, dana DHE SDA dapat diperlakukan sebagai agunan tunai sepanjang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan OJK mengenai kualitas aset bank umum," beber Kiki.

Dia memastikan, kebijakan itu berlaku bagi bank umum konvensional, bank syariah, maupun unit usaha syariah. Tak hanya itu, bagian penyediaan dana yang dijamin dengan agunan tunai DHE SDA juga dapat dikecualikan dari penghitungan BMPK atau Batas Maksimum Pemberian Kredit, sepanjang memenuhi syarat tertentu.

Kiki menyebut, langkah tersebut merupakan bentuk dukungan OJK agar implementasi PP DHE SDA tetap memberikan ruang bagi perbankan dalam mendukung kebutuhan pembiayaan dunia usaha tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian.

"Sebagai tindak lanjut, OJK akan menerbitkan surat kepada seluruh direksi bank umum. Surat itu akan berisi bentuk dukungan OJK dalam implementasi PP DHE SDA, termasuk kebutuhan dukungan data dan informasi yang diperlukan kementerian ataupun lembaga terkait," tukasnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
Mulai 1 Juni 2026, DHE SDA Harus Disimpan di Himbara, Ini Aturan Barunya - Image
Finance

Mulai 1 Juni 2026, DHE SDA Harus Disimpan di Himbara, Ini Aturan Barunya

Kamis, 21 Mei 2026 | 01.31 WIB

Dukung Kelancaran Operasional Bisnis, Pengelolaan DHE SDA Kini Bisa Dipantau Real-Time Lewat Kopra by Mandiri - Image
Ekonomi

Dukung Kelancaran Operasional Bisnis, Pengelolaan DHE SDA Kini Bisa Dipantau Real-Time Lewat Kopra by Mandiri

Jumat, 6 Maret 2026 | 18.00 WIB

DHE SDA Wajib Mengendap Setahun di Bank Himbara, Menkeu Purbaya: Selama ini Hitungan Jam - Image
Ekonomi

DHE SDA Wajib Mengendap Setahun di Bank Himbara, Menkeu Purbaya: Selama ini Hitungan Jam

Jumat, 9 Januari 2026 | 04.53 WIB

Terpopuler

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong! - Image
1

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!

2

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

3

104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!

4

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

5

10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!

6

Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi

7

Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen

8

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

9

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

10

Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore