Harga Emas Antam Kamis, 21 Mei 2026: Naik Rp 35.000 jadi Rp 2.800.000 per Gram

Ilustrasi emas antam. (Dok/Jawa Pos)
JawaPos.com - Harga emas Antam tercatat naik sebesar Rp 35.000 menjadi Rp 2.800.000 per gram pada perdagangan Kamis (21/5). Harga tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan sebelumnya yang berada di level Rp 2.765.000 per gram, pada perdagangan Rabu (20/5).
Mengutip laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam paling murah ukuran 0,5 gram kini dibanderol Rp 1.434.500. Harga emas ukuran 5 gram tercatat Rp 13.660.000.
Begitu juga harga emas Antam untuk harga untuk emas ukuran 10 gram tercatat sebesar Rp 27.240.000. Lalu, emas ukuran 25 gram dijual dengan harga Rp 67.935.000.
Selanjutnya, emas Antam berukuran 50 gram ditawarkan seharga Rp 135.705.000. Kemudian, emas Antam dengan berat 100 gram dibanderol Rp 271.260.000. Sedangkan emas terbesar berukuran 1.000 gram dibanderol Rp2.709.600.000.
Harga yang naik juga berlaku untuk pembelian kembali atau buyback sebesar Rp 35.000 menjadi Rp 2.604.000 per gram. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan buyback sebelumnya yang dikenakan Rp 2.569.000 per gram.
Jika masyarakat ingin menjual emas koleksinya akan dikenakan harga senilai Rp 2.604.000 per gram. Bagi pemilik emas batangan yang telah dibeli sejak November tahun 2022 atau sekitar tiga tahun ke belakang, maka harga jual yang diperoleh sangat menguntungkan alias cuan.
Pasalnya, harga emas pada 26 November 2022 berada di level Rp 936.000 per gram. Jika saja memiliki 5 gram dengan harga beli mencapai Rp 4.680.000, apabila dijual saat ini maka akan laku sebesar Rp 13.020.000 (belum termasuk pajak).
Dengan begitu, keuntungan yang diperoleh secara total dari penjualan 5 gram emas Antam tahun 2022 tersebut sebesar Rp 8.340.000.
Berikut rincian harga emas Antam hari ini, Kamis (21/5) dari 0,5 gram hingga 1.000 gram di BELM - Setiabudi One, Jakarta Selatan:
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
18 Oleh-Oleh Khas Tulungagung Ini Wajib Dibeli Jika Berkunjung, dari Kuliner hingga Kerajinan Tradisional
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah