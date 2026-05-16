Harga Emas Antam Sabtu, 16 Mei 2026: Anjlok Rp 50.000 Jadi Rp 2.769.000 Per Gram

JawaPos.com - Harga emas Antam tercatat anjlok sebesar Rp 50.000 menjadi Rp 2.769.000 per gram pada perdagangan Sabtu (16/5). Harga tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan sebelumnya yang berada di level Rp 2.819.000 per gram, pada perdagangan Jumat (15/5).

Mengutip laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam paling murah ukuran 0,5 gram kini dibanderol Rp 1.434.500. Harga emas ukuran 5 gram tercatat Rp 13.660.000.

Begitu juga harga emas Antam untuk harga untuk emas ukuran 10 gram tercatat sebesar Rp 27.240.000. Lalu, emas ukuran 25 gram dijual dengan harga Rp 67.935.000.

Selanjutnya, emas Antam berukuran 50 gram ditawarkan seharga Rp 135.705.000. Kemudian, emas Antam dengan berat 100 gram dibanderol Rp 271.260.000. Sedangkan emas terbesar berukuran 1.000 gram dibanderol Rp2.709.600.000.

Harga yang anjlok juga berlaku untuk penjualan kembali atau buyback sebesar Rp 60.000 menjadi Rp 2.576.000 per gram. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan buyback sebelumnya yang dikenakan Rp 2.636.000 per gram.

Jika masyarakat ingin menjual emas koleksinya akan dikenakan harga senilai Rp 2.576.000 per gram. Bagi pemilik emas batangan yang telah dibeli sejak November tahun 2022 atau sekitar tiga tahun ke belakang, maka harga jual yang diperoleh sangat menguntungkan alias cuan.

Pasalnya, harga emas pada 26 November 2022 berada di level Rp 936.000 per gram. Jika saja memiliki 5 gram dengan harga beli mencapai Rp 4.680.000, apabila dijual saat ini maka akan laku sebesar Rp 12.880.000 (belum termasuk pajak).

Dengan begitu, keuntungan yang diperoleh secara total dari penjualan 5 gram emas Antam tahun 2022 tersebut sebesar Rp 8.200.000.