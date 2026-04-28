Tren Diversifikasi Keuangan Kian Menguat, Proteksi Berbasis Valuta Asing Mulai Dilirik

JawaPos.com - Perubahan kondisi ekonomi global yang semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari, mendorong masyarakat akan strategi investasi yang lebih adaptif. Dalam konteks ini, investasi dalam Dolar Amerika Serikat menjadi salah satu opsi menarik, mengingat perannya sebagai mata uang cadangan utama dunia dengan likuiditas tinggi yang relevan untuk diversifikasi portofolio dan lindung nilai.

Sejalan dengan itu, diversifikasi lintas instrumen menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara risiko dan imbal hasil, sekaligus mendukung stabilitas finansial jangka panjang untuk mewujudkan masa depan yang aman dan penuh peluang.

Chief Partnership Distribution Officer Prudential Indonesia, Grace Luzar, mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk berinovasi melalui berbagai solusi yang relevan dengan kebutuhan nasabah di setiap segmen. Bagi segmen menengah ke atas, kebutuhan akan diversifikasi investasi kian meningkat seiring dengan pentingnya perencanaan keuangan yang lebih komprehensif.

"Melalui PRUFortune Dollar, kami menghadirkan solusi yang tidak hanya menawarkan potensi imbal hasil yang optimal, tetapi juga perlindungan finansial yang menyeluruh. Melalui PRUFortune Dollar, kami hadir untuk mendukung keluarga dalam merencanakan masa depan, dengan lebih percaya diri dan terkelola dengan baik," ujar Graze dalam keterangannya, Senin (27/4).

Senada dengan hal tersebut, Cristina Teh Tan, Consumer Banking Director UOB Indonesia mengatakan, kebutuhan segmen menengah ke atas tidak hanya pada investasi, tetapi juga perlindungan finansial sebagai bagian dari perencanaan keuangan jangka panjang.

"Melalui kolaborasi dengan Prudential, kami berkomitmen untuk menciptakan dampak positif dengan membantu nasabah merencanakan masa depan mereka secara lebih percaya diri," ujarnya.

PRUFortune Dollar hadir dengan menggabungkan perlindungan jiwa dan manfaat hidup dalam satu solusi. Produk ini memberikan perlindungan hingga lima belas tahun dengan pembayaran premi selama lima tahun masa polis. Manfaat tunai tahunan dibayarkan sejak tahun pertama polis hingga tahun ke-15 selama polis aktif, sehingga membantu keluarga menjaga arus kas tetap stabil dalam jangka waktu tertentu.

Seluruh manfaat produk dibayarkan dalam mata uang USD, sehingga membantu nasabah mengelola risiko fluktuasi nilai tukar. Produk ini relevan bagi nasabah yang memiliki tujuan finansial spesifik, seperti menyiapkan dana pendidikan anak, kebutuhan keluarga di masa depan, ataupun untuk meraih impian yang tertunda.