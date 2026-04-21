Laba Hana Bank Tumbuh Double Digit, Tembus Rp 611 Miliar pada 2025

JawaPos.com - PT Bank KEB Hana Indonesia (Hana Bank) membukukan laba bersih Rp 611 miliar pada 2025 atau meningkat sebesar 17,63 persen (Year on Year/YoY) dari 2024, yang sebesar Rp 519,43 miliar, melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya. Direktur Utama Hana Bank Yung Ryul Ko mengatakan, pertumbuhan ini mencerminkan strategi bisnis yang tepat dan pengelolaan risiko yang penuh kehati-hatian di tengah ketidakpastian global.

"Memasuki tahun 2026, kami optimistis dapat melanjutkan momentum ini dengan menyediakan solusi keuangan yang relevan bagi nasabah di seluruh segmen, sekaligus memperkuat pertumbuhan pada sektor-sektor strategis," kata Yung dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (21/4).

Perusahaan mencatat bahwa dari sisi profitabilitas, pendapatan bunga bersih tumbuh 0,72 persen YoY dari Rp 1,79 triliun pada 2024 menjadi Rp 1,8 triliun pada 2025.

Dari sisi intermediasi, penyaluran kredit Hana Bank pada 2025 tumbuh 8,14 persen yoy menjadi Rp 40,14 triliun. Pertumbuhan kredit ini terutama pada segmen korporasi, seiring dengan tingginya permintaan kredit modal kerja dan kredit sindikasi.

Di sisi lain, dana pihak ketiga (DPK) Hana Bank juga mengalami peningkatan sebesar 8,36 persen YoY menjadi Rp 29,18 triliun, terutama berasal dari peningkatan giro dan deposito berjangka.

Perusahaan memastikan kualitas kredit tetap terjaga dengan baik. tercermin dari rasio non-performing loan (NPL) yang rendah. Pada 2025, NPL gross dan NPL net masing-masing sebesar 0,68 persen dan 0,24 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Hana Bank menyampaikan bahwa NPL ini juga berada di bawah NPL gross dan NPL net perbankan menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang masing-masing sebesar 2,05 persen dan 0,79 persen.

Sebagai upaya menjawab kebutuhan nasabah, Hana Bank menghadirkan beragam inovasi sepanjang tahun 2025, antara lain meluncurkan produk simpanan Goal Savings dan Flexi Deposit, serta menambah mitra wealth management untuk memperluas pilihan investasi nasabah.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan, Hana Bank juga terus meningkatkan pembiayaan kepada kegiatan usaha berkelanjutan, antara lain usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan, produk yang dapat mengurangi sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi, dan lain-lain.