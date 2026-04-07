Askrindo Jamin KUR 2 Juta Debitur UMKM senilai Rp 114 Triliun pada 2025

JawaPos.com - PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) menjamin Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp 114 triliun kepada 2 juta debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sepanjang 2025. Penjaminan tersebut dikatakan berdampak pada penyerapan 3,7 juta tenaga kerja di Indonesia.
“Askrindo berkomitmen untuk terus memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional,” kata Direktur Utama Askrindo M Fankar Umran dalam keterangannya di Jakarta, Senin (7/4).
Pada 2025, Askrindo mencatatkan hasil underwriting netto sebesar Rp 1,28 triliun (unaudited). Sejalan dengan itu, premi bruto tercatat sebesar Rp 4,44 triliun (unaudited).
Perusahaan optimistis capaian tersebut mencerminkan langkah positif dalam memperkuat portofolio bisnis perusahaan.
“Kami melihat bahwa strategi penguatan portofolio dan manajemen risiko berjalan efektif. Ke depan, kami akan terus menjaga pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan, sekaligus memperluas kontribusi terhadap pembiayaan produktif, khususnya bagi UMKM,” tambah Fankar.
Askrindo pun meluncurkan sistem Sentralisasi FINTRACS (Financial Transaction System) dan ASK-SCORING (Askrindo Underwriting Scoring System) sebagai bagian dari penguatan transformasi digital dan peningkatan kualitas layanan. Peluncuran ini dilakukan sebagai bagian dari peringatan HUT ke-55.
FINTRACS merupakan sistem terintegrasi yang dirancang untuk menyederhanakan sekaligus memusatkan proses transaksi keuangan perusahaan.
Implementasi FINTRACS disebut mendorong efisiensi operasional, mengurangi beban kerja manual, serta meningkatkan kecepatan dan akurasi pencatatan keuangan, sekaligus memperkuat tata kelola perusahaan.
Sementara ASK-SCORING merupakan solusi untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan proses underwriting.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven