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Kuswandi
Minggu, 7 Juni 2026 | 15.00 WIB

Berlayar Menembus Gaza, Menjaga Asa Terus Menyala dari Buta,Tuli, dan Bisunya Dunia

Ilustrasi: Armad kapal Global Sumud Flotilla. (dok Euronews)

 

Siksaan demi siksaan, kekerasan verbal, fisik, hingga pelecehan seksual dialami banyak relawan dari beragam profesi dan negara, yang tergabung dalam misi pelayaran Global Sumud Flotilla menembus jalur Gaza, Palestina. Meski tak berhasil memberikan bantuan kemanusiaan seperti makanan, popok bayi, alat kesehatan, hingga obat-obatan ke ‘Negeri Para Nabi’ karena diculik dan ditawan pasukan tentara zionis Israel di atas Laut Mediterania, namun misi ini berhasil membuat mata dan hati seluruh warga bangsa di dunia kembali tertuju pada warga Palestina, yang hingga saat ini masih menjadi korban genosida kebiadaban Israel.

Kuswandi, Jakarta

SENJA mulai datang saat Bambang Noroyono alias Abeng, 42, sedang bercengkerama bersama peserta Global Sumud Flotilla di Kapal Bolarize yang ditumpanginya, Minggu (17/5) petang. Sembari menghisap asap rokok dalam-dalam, Abeng langsung menyeruput secangkir teh yang masih panas guna menghilangkan rasa dingin angin laut yang menusuk tulang. Obrolan demi obrolan pun mengalir begitu saja, seperti kawan lama yang sudah saling mengenal. 

Tak ada sekat budaya di kapal mungil berbobot sekitar 5 gross tone (GT) itu, meski para partisipan dalam kapal itu berbeda suku, bangsa, dan agama. Ini karena sebelum melakukan pelayaran, para aktivis dari berbagai negara ini sudah diberikan berbagai pelatihan, termasuk pemahaman soal komunikasi antarbudaya.

Total dalam Kapal Bolarize yang ditumpangi Abeng, ada sembilan orang. Mereka terdiri dari 4 orang WNA Turki, 1 WNA Jerman, 1 WNA Perancis, 2 WNA Malaysia, dan 1 warga negara Indonesia.

“Gimana telur dadar buatan saya?,” tanya Abeng dengan bangga, kepada Enzo, salah satu partisipan asal Perancis, suatu kali sebelum diculik pasukan zionis Israel.

Editor: Kuswandi
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