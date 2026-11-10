Akun Instagram Raffi Ahmad Digeruduk Netizen Buntut Temuan ICW Terkait Dana Rp 14,6 Miliar

Raffi Ahmad. (Muhamad Ali/Jawapos)
JawaPos.com - Artis Raffi Ahmad kembali menjadi sorotan netizen di dunia maya setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap temuan terkait penggunaan anggaran negara senilai Rp14,6 miliar. Isu tersebut memicu beragam reaksi di media sosial, termasuk kolom komentar akun Instagram pribadi Raffi Ahmad yang dipenuhi kritikan pedas dari netizen.
Sejumlah warganet mempertanyakan penggunaan uang negara dalam jumlah besar tersebut. Mereka juga menyinggung kondisi sejumlah daerah yang masih sangat membutuhkan perhatian pemerintah, terutama dalam hal pemenuhan fasilitas dan layanan publik.
Komentar bernada protes terlihat pada unggahan terbaru Raffi Ahmad. Tidak sedikit pengguna Instagram yang menyampaikan kekecewaan setelah mengetahui informasi terkait temuan ICW tersebut.
Beberapa komentar bahkan secara terang-terangan menyindir Raffi Ahmad dengan mengaitkan nominal anggaran fantastis tersebut dengan uang pajak dari masyarakat.
"14 M Fi diawasin ICW," tulis salah satu netizen pada unggahan terbaru Raffi Ahmad.
"Gokil, 14 M dari APBN uang pajak rakyat," komentar warganet lainnya.
Ada pula pengguna Instagram yang menyampaikan kekecewaan dengan mempertanyakan besarnya anggaran yang dikaitkan dengan perusahaan Raffi Ahmad. Komentar lain juga menyoroti ketimpangan antara besarnya anggaran untuk jasa influencer dan kondisi masyarakat di sejumlah daerah.
"Fi, 14 M? Kamu tega Fi? Yang penting makin kaya ya?" tulis netizen.
"14,6 M? Ngeri bro. Sementara daerah masih banyak yang masih kekurangan," tulis seorang pengguna Instagram.
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