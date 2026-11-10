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Penulis: Djati Waluyo
Selasa, 10 November 2026 | 17.32 WIB

ICW: Pemerintah Belanja Rp 14,69 Miliar ke RANS Animasi, Soroti Raffi Ahmad

Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad saat konferenai pers klarifikasi usai namanya disebutkan di kasus suap pengurusan impor barang dengan terdakwa pemilik PT Blueray Cargo, John Field, Jakarta, Kamis (11/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad saat konferenai pers klarifikasi usai namanya disebutkan di kasus suap pengurusan impor barang dengan terdakwa pemilik PT Blueray Cargo, John Field, Jakarta, Kamis (11/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Nama Raffi Ahmad kembali menjadi sorotan, setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap temuan belanja jasa sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) kepada PT RANS Animasi Indonesia yang mencapai Rp 14,69 miliar.

Temuan tersebut turut menyoroti kaitan perusahaan animasi itu dengan gurita bisnis hiburan milik Raffi Ahmad yang juga menjabat sebagai salah satu utusan khusus Presiden, melalui PT RANS Entertainment Indonesia.

Berdasarkan struktur kepemilikan saham perusahaan, PT RANS Entertainment Indonesia tercatat menguasai 99,1 persen saham PT RANS Animasi Indonesia.

Sementara itu, Raffi Ahmad memiliki 0,9 persen saham perusahaan animasi tersebut secara langsung.

Selain kepemilikan langsung, Raffi juga memiliki saham di PT RANS Entertainment Indonesia yang menjadi pemegang saham mayoritas RANS Animasi. Raffi tercatat menjabat sebagai komisaris PT RANS Animasi Indonesia.

Dengan struktur tersebut, Raffi memiliki keterkaitan dengan RANS Animasi Indonesia melalui kepemilikan saham secara langsung maupun tidak langsung melalui RANS Entertainment.

Sebagaimana diketahui, ICW mencatat bahwa terdapat kontrak pengadaan dari sejumlah instansi pemerintah dengan total nilai mencapai Rp 14.696.955.002.

Anggaran tersebut berkaitan dengan berbagai layanan publikasi dan influencer engagement yang melibatkan ekosistem RANS.

Berdasarkan dokumen yang beredar, terdapat dua instansi pemerintah yang tercatat melakukan pengadaan jasa dengan PT RANS Animasi Indonesia.

Yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024 serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025 hingga 2026.

Editor: Bayu Putra
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