Raffi Ahmad Dihantam Gelombang Boikot, Ifan Seventeen: Tetap Kuat Bro!

JawaPos.com - Dukungan untuk Raffi Ahmad juga datang dari Ifan Seventeen di tengah gelombang kritik, bahkan muncul seruan boikot yang belakangan santer menerpa sang presenter yang juga Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Melalui pernyataan yang ditujukan kepada Raffi Ahmad, Ifan menyampaikan pesan penyemangat sekaligus mengingatkan sang sahabat agar menjadikan polemik yang terjadi sebagai pelajaran berharga.

Ifan juga mengungkapkan bahwa dirinya memiliki pengalaman pribadi yang membuatnya mengetahui berbagai kebaikan yang pernah dilakukan Raffi Ahmad dan istrinya, Nagita Slavina.

Ia bahkan menyebut tidak semua kebaikan pasangan tersebut diketahui publik karena sebagian di antaranya dilakukan tanpa terekspos media.

"Saya menjadi saksi, banyak sekali kebaikan yang sudah raffinagita1717 lakukan, baik itu tercatat di media, bahkan banyak yang tidak," tulis Ifan.

Ifan memahami bahwa setiap orang bisa memiliki pandangan berbeda terhadap sosok Raffi Ahmad. Namun, ia menegaskan penilaiannya terhadap sahabatnya itu terbentuk dari pengalaman pribadi yang tidak mudah dilupakan.

"Mungkin orang lain punya cerita dan penilaiannya sendiri. Tapi begitupun saya, punya penilaian sendiri berdasarkan pengalaman pribadi yang tidak mungkin terhapus begitu saja," lanjutnya.

Tak hanya mengungkapkan rasa terima kasih, Ifan juga memberikan pesan khusus agar Raffi tidak larut dalam tekanan yang sedang dihadapinya.