Etenia Croft Raih AMI Awards 2026, Menang Lewat Lagu Sahabat Terbaik

JawaPos.com - Penyanyi cilik Etenia Croft berhasil membawa pulang penghargaan Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2026. Ia dinobatkan sebagai Artis Solo Anak-Anak Terbaik berkat lagu berjudul "Sahabat Terbaik" pada malam puncak penghargaan yang digelar di Ciputra Artpreneur, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (4/11).

Penghargaan tersebut menjadi pencapaian penting bagi Etenia. Pasalnya, piala AMI Awards 2026 merupakan penghargaan pertama yang diraihnya dari ajang apresiasi musik tertinggi di Indonesia tersebut.

Etenia bahkan tidak menyangka namanya akan diumumkan sebagai pemenang. Ia mengaku belum menyiapkan pidato maupun kata-kata khusus untuk disampaikan ketika menerima penghargaan.

"Sebenarnya kita belum prepare sama sekali. Tiba-tiba pas dipanggil, aku kaget karena kita belum nyiapin apa-apa. Ini pertama kali aku ada di panggung AMI Awards tahun 2026. Aku bersyukur banget bisa dapat piala ini untuk pertama kalinya lewat lagu Sahabat Terbaik," ungkap Etenia.

Kemenangan ini sekaligus menjadi bentuk apresiasi terhadap karya musik anak-anak yang mengangkat tema persahabatan dan nilai-nilai positif. Di tengah perkembangan industri musik yang semakin beragam, lagu dengan cerita sederhana dan dekat dengan kehidupan anak masih memiliki ruang untuk mendapatkan perhatian.

Perjalanan Lagu Sahabat Terbaik hingga Meraih AMI Awards 2026 Lagu "Sahabat Terbaik" yang mengantarkan Etenia meraih AMI Awards 2026 dirilis pada 21 April 2026. Karya tersebut diciptakan oleh Marvel Marlon, yang juga berperan sebagai pelatih vokal Etenia.

Melalui lagu ini, Etenia menyampaikan pesan tentang pentingnya menghargai kebersamaan dengan orang-orang terdekat. Momen sederhana bersama sahabat dan keluarga menjadi sesuatu yang berharga sebelum akhirnya berubah menjadi kenangan.

Lagu tersebut dikemas dengan aransemen musik megah yang dipadukan dengan karakter vokal Etenia. Penggarapannya juga diperkuat melalui video musik dengan konsep sinematik yang mengambil lokasi syuting di Eropa.