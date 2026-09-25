Etenia Croft Masuk 2 Nominasi AMI Awards 2026 Lewat “Sahabat Terbaik” dan “Jangan Menyerah”

Penyanyi muda Etenia Croft. (Istimewa)
JawaPos.com - Penyanyi muda Etenia Croft mendapat dua nominasi di ajang pemberian penghargaan Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2026. Dua karya yang membawanya masuk dalam daftar nominasi tahun ini adalah “Sahabat Terbaik” dan “Jangan Menyerah”.
Lewat “Sahabat Terbaik”, Etenia masuk dalam kategori Artis Solo Anak-Anak Terbaik. Sementara “Jangan Menyerah”, yang dinyanyikannya bersama Rian Ekky Pradipta, tercatat dalam kategori Penata Musik Lagu Anak-Anak Terbaik.
Daftar nominasi AMI Awards 2026 diumumkan Yayasan Anugerah Musik Indonesia (YAMI) di Jakarta pada Senin, 21 September 2026. Pada penyelenggaraan ke-29 ini, AMI Awards mengusung tema “Ruang Nada Nusantara” dengan menghadirkan 67 kategori.
Sebanyak 5.360 karya yang dirilis secara komersial dalam periode 1 Juli 2025 hingga 30 Juni 2026 masuk dalam proses penilaian. Tahun ini juga terdapat sejumlah kategori baru yang mencerminkan perkembangan serta keberagaman musik Indonesia.
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Bagi Etenia, dua nominasi tersebut menjadi catatan penting dalam perjalanan kariernya sebagai penyanyi muda. Apalagi, kedua lagu yang mengantarkannya ke AMI Awards 2026 membawa tema yang dekat dengan kehidupan anak-anak dan keluarga, yakni persahabatan, kepedulian, dan semangat untuk tidak menyerah.
“Sahabat Terbaik” Masuk Nominasi Artis Solo Anak-Anak Terbaik
“Sahabat Terbaik” menjadi salah satu karya Etenia yang mendapat perhatian dalam perjalanan musiknya pada 2026.
Dirilis pada 21 April 2026, lagu tersebut mengangkat cerita tentang pentingnya menghargai waktu bersama orang-orang terdekat. Pesannya sederhana, tetapi berkaitan dengan pengalaman banyak anak dan remaja dalam menjalani hubungan persahabatan.
Dalam penggarapan lagu ini, Etenia kembali bekerja sama dengan Marvel Marlon yang selama ini menjadi pelatih vokal sekaligus salah satu kolaboratornya.
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