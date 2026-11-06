Lee Seung Gi Ungkap Kisah Haru di Balik Lagu Encore, Kenangan Bersama Shin Hae Chul

Lee Seung Gi (x @soompi)

JawaPos.com - Lee Seung Gi bagikan kenangan istimewa tentang pertemuannya dengan mendiang musisi Shin Hae Chul.

Kisah yang telah berlalu selama 22 tahun tersebut kembali terungkap ketika Lee Seung Gi berbincang melalui telepon dengan PSY dalam sebuah video yang diunggah ke kanal YouTube miliknya pada 4 November 2026.

Menurut laporan Allkpop, pertemuan itu terjadi ketika Lee Seung Gi masih duduk di bangku SMA dan sedang merintis perjalanan musiknya.

Saat itu, PSY yang menjadi produser album debut Lee Seung Gi memperkenalkannya kepada Shin Hae Chul di studio bawah tanah milik sang musisi.

PSY bahkan sempat menyampaikan keinginannya untuk mengarahkan Lee Seung Gi ke genre rock. Mendengar hal tersebut, Shin Hae Chul kemudian meminta remaja tersebut untuk mencoba bernyanyi di hadapannya. Lee Seung Gi pun langsung menunjukkan kemampuan vokalnya dalam kesempatan tersebut.

Pertemuan sederhana itu ternyata meninggalkan jejak besar dalam perjalanan kariernya. Lee Seung Gi mengungkapkan bahwa Shin Hae Chul kemudian memberikan lagu berjudul “Encore”, yang menjadi salah satu bagian dari album debutnya.

Ia mengaku bahwa lagu tersebut memiliki cerita khusus karena lahir dari kesempatan bernyanyi langsung di hadapan sang legenda musik Korea Selatan.

Shin Hae Chul tidak hanya terlibat dalam lagu “Encore”. Dalam album pertama Lee Seung Gi bertajuk The Dream of a Moth yang dirilis pada 2004, Shin Hae Chul juga menggarap lagu pembuka berjudul “The Beginning”.

Ia bertindak sebagai komposer dan arranger untuk kedua lagu tersebut, sementara PSY menulis lirik “Encore”. Dengan demikian, Shin Hae Chul memiliki peran penting dalam membuka sekaligus menutup album debut sang penyanyi.

Kenangan tersebut kembali muncul setelah PSY mengusulkan agar Lee Seung Gi membentuk sebuah band rock.

Lee Seung Gi mengaku bahwa kecintaannya terhadap musik rock sudah tumbuh sejak awal karier berkat arahan PSY dan pertemuannya dengan Shin Hae Chul.