Lee Seung Gi Ungkap Kisah Haru di Balik Lagu Encore, Kenangan Bersama Shin Hae Chul

JawaPos.com - Lee Seung Gi bagikan kenangan istimewa tentang pertemuannya dengan mendiang musisi Shin Hae Chul.
Kisah yang telah berlalu selama 22 tahun tersebut kembali terungkap ketika Lee Seung Gi berbincang melalui telepon dengan PSY dalam sebuah video yang diunggah ke kanal YouTube miliknya pada 4 November 2026.
Menurut laporan Allkpop, pertemuan itu terjadi ketika Lee Seung Gi masih duduk di bangku SMA dan sedang merintis perjalanan musiknya.
Saat itu, PSY yang menjadi produser album debut Lee Seung Gi memperkenalkannya kepada Shin Hae Chul di studio bawah tanah milik sang musisi.
PSY bahkan sempat menyampaikan keinginannya untuk mengarahkan Lee Seung Gi ke genre rock. Mendengar hal tersebut, Shin Hae Chul kemudian meminta remaja tersebut untuk mencoba bernyanyi di hadapannya. Lee Seung Gi pun langsung menunjukkan kemampuan vokalnya dalam kesempatan tersebut.
Pertemuan sederhana itu ternyata meninggalkan jejak besar dalam perjalanan kariernya. Lee Seung Gi mengungkapkan bahwa Shin Hae Chul kemudian memberikan lagu berjudul “Encore”, yang menjadi salah satu bagian dari album debutnya.
Ia mengaku bahwa lagu tersebut memiliki cerita khusus karena lahir dari kesempatan bernyanyi langsung di hadapan sang legenda musik Korea Selatan.
Shin Hae Chul tidak hanya terlibat dalam lagu “Encore”. Dalam album pertama Lee Seung Gi bertajuk The Dream of a Moth yang dirilis pada 2004, Shin Hae Chul juga menggarap lagu pembuka berjudul “The Beginning”.
Ia bertindak sebagai komposer dan arranger untuk kedua lagu tersebut, sementara PSY menulis lirik “Encore”. Dengan demikian, Shin Hae Chul memiliki peran penting dalam membuka sekaligus menutup album debut sang penyanyi.
Kenangan tersebut kembali muncul setelah PSY mengusulkan agar Lee Seung Gi membentuk sebuah band rock.
Lee Seung Gi mengaku bahwa kecintaannya terhadap musik rock sudah tumbuh sejak awal karier berkat arahan PSY dan pertemuannya dengan Shin Hae Chul.
Momen tersebut menjadi salah satu cerita berharga di balik perjalanan musik Lee Seung Gi. Shin Hae Chul sendiri meninggal dunia pada 27 Oktober 2014 dalam usia 46 tahun, tetapi karya dan pengaruhnya masih dikenang oleh para musisi Korea.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
Prediksi Skor Rennes vs Olympiakos: Tuan Rumah Andalkan Kekuatan Bermain di Roazhon Park
Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Club Brugge di Liga Champions: Blauw-Zwart Bidik Kemenangan Tandang
Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa
Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura
Bonek Murka! Persebaya Dibantai Kendal Tornado, Uston Nawawi Gantikan Tavares?
Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia
8 Hal yang Dianggap Membosankan oleh Ekstrovert, tetapi Justru Menjadi Kebahagiaan bagi Introvert
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022