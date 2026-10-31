Alas Roban The Series Jadi Program Nomor 1 ANTV, Ditonton 14 Juta Lebih di Tanah Air

Jumpa pers Alas Roban The Series di bilangan Epicentrum Rasuna Said Jakarta Selatan. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Alas Roban The Series berhasil menjadi program nomor satu ANTV berdasarkan capaian performa tayangan sepanjang 19–25 Oktober 2026. Serial horor yang dibintangi Michelle Ziudith, Ben Joshua, dan Christ Laurent tersebut mencatatkan rata-rata TVR/share sebesar 2,1/9,7 secara nasional.
Berdasarkan data Nielsen, serial yang tayang setiap hari pada pukul 20.15 WIB itu juga berhasil menjangkau lebih dari 14 juta penonton di seluruh Indonesia.
Pencapaian tersebut memperlihatkan tingginya minat pemirsa terhadap cerita horor yang memadukan misteri, drama keluarga, dan unsur supranatural.
Tidak hanya secara nasional, Alas Roban The Series juga mencatatkan performa kuat di Palembang. Serial ini menjadi tayangan nomor satu di jam penayangannya dengan perolehan TVR/share mencapai 4,4/17,4 persen.
Keberhasilan tersebut turut didukung jalan cerita yang menghadirkan ketegangan secara bertahap. Penonton diajak mengikuti perjuangan seorang ibu tunggal menghadapi berbagai kejadian misterius yang mengancam keselamatan putrinya.
Alas Roban The Series mengisahkan kehidupan Sita, seorang ibu tunggal yang berjuang membesarkan Gendis, putrinya yang mengalami gangguan penglihatan.
Kesempatan bekerja di Semarang menjadi awal perjalanan baru bagi Sita dan Gendis. Namun, perjalanan mereka justru membawa keduanya kembali melewati jalur Alas Roban yang dikenal menyimpan berbagai kisah mistis.
Sejak saat itu, kehidupan Gendis mulai dihantui kejadian tidak masuk akal. Ia kerap mendengar suara-suara asing hingga membuat gambar dengan simbol-simbol misterius.
Di tengah berbagai teror tersebut, Sita harus mencari tahu hubungan kejadian yang dialami putrinya dengan misteri hilangnya Ramdan di Alas Roban.
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Jawa Pos
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