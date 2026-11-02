Diduga Akibat Kontroversi Raffi Ahmad, Ndarboy Genk Mundur dari GSI Youth Fest 2026 di Solo

JawaPos.com - Keputusan Ndarboy Genk mundur dari panggung GSI Youth Fest 2026 di Solo menjadi perhatian setelah muncul gelombang kritik dan perbincangan negatif di media sosial. Ia akhirnya memilih tidak tampil dalam acara yang dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026.

Keputusan itu disampaikan Mabes Balker selaku manajemen yang menaungi Ndarboy Genk. Manajemen menyebut pengunduran diri tersebut merupakan bentuk sikap terhadap aspirasi masyarakat, termasuk berbagai komentar yang berkembang di media sosial.

Menariknya, kerja sama penampilan Ndarboy Genk dengan penyelenggara GSI Youth Fest sebenarnya sudah disepakati sejak lama. Namun, situasi yang berkembang belakangan ini membuat manajemen mengambil keputusan untuk menarik diri.

Polemik Raffi Ahmad Ikut Menyeret GSI Youth Fest Baca Juga:Sarah Sechan Sentil Raffi Ahmad Terkait Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasewa

Keputusan Ndarboy Genk tidak bisa dilepaskan dari polemik yang sedang ramai diperbincangkan publik dalam beberapa hari terakhir. Kontroversi tersebut berkaitan dengan kehadiran Raffi Ahmad dalam Deklarasi Sumpah Pemuda mahasewa yang berlangsung di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, pada 29 Oktober 2026.

Acara yang digelar Polda Metro Jaya itu menuai kritik tajam dari publik karena berlangsung sehari setelah aksi demonstrasi mahasiswa beneran pada Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2026. Perbincangan semakin memanas setelah muncul dugaan bahwa sejumlah peserta deklarasi bukan mahasiswa sebagaimana identitas yang mereka tampilkan.

Isu tersebut kemudian memicu gelombang kritik terhadap sejumlah tokoh yang hadir, termasuk Raffi Ahmad. Di media sosial, khususnya X dan Threads, muncul seruan boikot terhadap Raffi Ahmad dan kegiatan yang berkaitan dengan RANS Entertainment.

Raffi sendiri telah menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang muncul. Ia menyatakan kehadirannya dalam acara deklarasi tersebut merupakan undangan dan mengakui perlu lebih berhati-hati dalam memahami konteks kegiatan yang dihadirinya.

Dampak kontroversi itu juga meluas ke sejumlah acara hiburan. RANS Carnival di Sleman, Yogyakarta, yang berlangsung pada 31 Oktober hingga 1 November 2026, ditinggalkan sejumlah musisi dan para pelaku UMKM. Beberapa musisi yang mengumumkan pengunduran diri antara lain Tipe-X, Guyon Waton, OM Wawes, dan Masdddho.