Andovi da Lopez hingga Sarah Sechan Kritik Raffi Ahmad Buntut Kontroversi Deklarasi Mahasewa

JawaPos.com - Sejumlah artis dan kreator konten menyampaikan kritik terbuka dialamatkan kepada Raffi Ahmad buntut atas kehadirannya dalam acara deklarasi Sumpah Pemuda mahasewa yang berlangsung di bilangan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Kamis, 29 Oktober 2026, menuai kontroversi.

Sorotan tersebut tidak hanya berkaitan dengan dugaan keterlibatan peserta yang bukan mahasiswa, tetapi juga posisi Raffi sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Kehadirannya dalam kegiatan yang belakangan dijuluki warganet sebagai deklarasi Mahasewa dinilai perlu disertai pemahaman terhadap latar belakang dan tujuan acara.

Salah satu kritik datang dari Andovi da Lopez. Kreator konten yang dikenal kerap menyuarakan isu sosial dan politik itu menyoroti potensi dampak kegiatan tersebut terhadap gerakan mahasiswa yang sebenarnya.

Melalui unggahan di media sosial, Andovi menegaskan kritiknya ditujukan kepada Raffi Ahmad dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik, bukan sebagai entertainer maupun pengusaha.

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Menurut Andovi, kehadiran Raffi dalam deklarasi tersebut berpotensi membuat masyarakat menyamakan gerakan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi dengan kelompok yang diduga dikerahkan untuk mengikuti acara abal-abal.

Menurut dia, apa yang dilakukan Raffi Ahmad sangat berbahaya dan termasuk penyebaran hoax yang luar biasa. Apa yang dilakukan ayah 2 anak itu dianggap berusaha mendelegitimasi gerakan mahasiswa yang sesungguhnya.

Ia khawatir polemik tersebut justru merugikan mahasiswa yang benar-benar memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui aksi demonstrasi pada 28 Oktober 2026.

Kritik berikutnya datang dari presenter Sarah Sechan. Ia mempertanyakan klarifikasi Raffi yang menyebut dirinya hanya memenuhi undangan dan tidak mengetahui secara terperinci agenda kegiatan tersebut.