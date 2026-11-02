Andovi da Lopez hingga Sarah Sechan Kritik Raffi Ahmad Buntut Kontroversi Deklarasi Mahasewa

Raffi Ahmad (Instagram @newsrans)
JawaPos.com - Sejumlah artis dan kreator konten menyampaikan kritik terbuka dialamatkan kepada Raffi Ahmad buntut atas kehadirannya dalam acara deklarasi Sumpah Pemuda mahasewa yang berlangsung di bilangan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Kamis, 29 Oktober 2026, menuai kontroversi.
Sorotan tersebut tidak hanya berkaitan dengan dugaan keterlibatan peserta yang bukan mahasiswa, tetapi juga posisi Raffi sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Kehadirannya dalam kegiatan yang belakangan dijuluki warganet sebagai deklarasi Mahasewa dinilai perlu disertai pemahaman terhadap latar belakang dan tujuan acara.
Salah satu kritik datang dari Andovi da Lopez. Kreator konten yang dikenal kerap menyuarakan isu sosial dan politik itu menyoroti potensi dampak kegiatan tersebut terhadap gerakan mahasiswa yang sebenarnya.
Melalui unggahan di media sosial, Andovi menegaskan kritiknya ditujukan kepada Raffi Ahmad dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik, bukan sebagai entertainer maupun pengusaha.
Menurut Andovi, kehadiran Raffi dalam deklarasi tersebut berpotensi membuat masyarakat menyamakan gerakan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi dengan kelompok yang diduga dikerahkan untuk mengikuti acara abal-abal.
Menurut dia, apa yang dilakukan Raffi Ahmad sangat berbahaya dan termasuk penyebaran hoax yang luar biasa. Apa yang dilakukan ayah 2 anak itu dianggap berusaha mendelegitimasi gerakan mahasiswa yang sesungguhnya.
Ia khawatir polemik tersebut justru merugikan mahasiswa yang benar-benar memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui aksi demonstrasi pada 28 Oktober 2026.
Kritik berikutnya datang dari presenter Sarah Sechan. Ia mempertanyakan klarifikasi Raffi yang menyebut dirinya hanya memenuhi undangan dan tidak mengetahui secara terperinci agenda kegiatan tersebut.
Melalui akun Threads pribadinya, Sarah Sechan menyoroti posisi Raffi yang terlihat sebagai spokesperson dalam acara tersebut.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu
Sains Ungkap 7 Keunggulan Orang Tua Introvert yang Sering Dikira Pendiam
Prediksi Skor Lecce vs Genoa: Giallorossi Bidik Tiga Poin, Tren Kemenangan Tamu Terancam
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022