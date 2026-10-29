Go Soo akan Berperan di Nine to Six, Kembali di Drama Romantis Setelah 15 Tahun?

Go Soo. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com – Memiliki bakat luar biasa sebagai aktor, Go Soo akan berperan dalam drama bertajuk Nine to Six bersama Park Min Young.
Dikutip dari Soompi, Kamis (29/10), menghadirkan alur cerita seru, Park Min Young sebagai Kang Ji Yi, seorang pekerja keras yang selama ini mengesampingkan kehidupan asmaranya
Kemudian hidupnya berubah Ketika bertemu dengan Han Seon Woo (Yook Sungjae) yang penuh perhatian dan berhati hangat, serta belajar tentang cara mencintai
Jadi hal menarik, Go Soo akan memerankan Park Hyun Tae, seorang kepala divisi yang baru saja ditugaskan di Chronic Motors.
Meski ia menilai karyawan berdasarkan kemampuan dan hasil kerja mereka, ia juga memiliki kejelian dalam mengenali bakat-bakat yang luar biasa.
Potongan gambar yang baru dirilis memperlihatkan keseharian Park Hyun Tae, sosok yang sangat kompeten dan selalu memprioritaskan pekerjaan.
Dalam foto, ia tampak begitu serius meneliti dokumen melalui tabletnya meski berada di dalam pesawat
Nampak tatapan tajam dan sikap tenang Park Hyun Tae saat berinteraksi dengan orang lain mengisyaratkan sisi tegas yang tersembunyi di balik pembawaannya yang lembut.
Nine to Six nantinya akan tayang perdana pada 25 November pukul 21.00 KST, yang pasti penonton tak sabar menantikannya.
Aktor Go Soo membuktikan kemampuan aktingnya dalam Parole Examiner Lee, yang membius penggemar.
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