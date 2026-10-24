Hyoyeon, Yuri, dan Sooyoung Kembali Bersama, Penggemar Ramai Serukan “HyoRiSoo Is Back!”

JawaPos.com - Hyoyeon, Yuri, dan Sooyoung, menarik perhatian setelah membagikan foto kebersamaan mereka sebagai unit HyoRiSoo.

Foto yang memperlihatkan ketiganya tersenyum bersama itu diunggah melalui akun media sosial Hyoyeon dan akun resmi HyoRiSoo.

Kemunculan mereka kembali dalam satu bingkai langsung memancing antusiasme penggemar yang merindukan interaksi trio tersebut.

Menurut laporan allkpop, unggahan itu menggunakan gaya tulisan ala Cyworld, platform media sosial Korea Selatan yang populer pada era 2000-an.

Hyoyeon menulis tentang kenangan saat melihat kembali video mereka hingga merasa ingin menangis. Namun, ia kemudian menyelipkan humor dengan bercerita bahwa setelah pergi ke Gunung Bukhansan dan menikmati sup ayam, kesedihannya langsung menghilang.

Gaya tulisan yang sengaja dibuat unik tersebut menambah kesan nostalgia sekaligus mengundang tawa.

Foto reuni itu segera dibanjiri komentar dari penggemar. Sejumlah penggemar menyambutnya dengan seruan “HyoRiSoo is back”, sementara yang lain berspekulasi bahwa pertemuan tersebut mungkin menjadi petunjuk adanya aktivitas baru.

Meski begitu, hingga unggahan tersebut dibagikan, belum ada pengumuman resmi mengenai comeback atau proyek musik terbaru dari unit tersebut.

HyoRiSoo terbentuk dari gabungan nama Hyoyeon, Yuri, dan Sooyoung. Unit ini awalnya muncul melalui konten di kanal YouTube Hyoyeon, Hyoyeon’s Level Up, ketika ketiganya bercanda tentang pemilihan posisi vokalis utama dan center.