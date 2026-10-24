Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21.45 WIB

Hyoyeon, Yuri, dan Sooyoung Kembali Bersama, Penggemar Ramai Serukan “HyoRiSoo Is Back!”

hyorisoo (x @kchartsmaster) - Image

hyorisoo (x @kchartsmaster)

JawaPos.com - Hyoyeon, Yuri, dan Sooyoung, menarik perhatian setelah membagikan foto kebersamaan mereka sebagai unit HyoRiSoo.

Foto yang memperlihatkan ketiganya tersenyum bersama itu diunggah melalui akun media sosial Hyoyeon dan akun resmi HyoRiSoo.

Kemunculan mereka kembali dalam satu bingkai langsung memancing antusiasme penggemar yang merindukan interaksi trio tersebut.

Menurut laporan allkpop, unggahan itu menggunakan gaya tulisan ala Cyworld, platform media sosial Korea Selatan yang populer pada era 2000-an.

Hyoyeon menulis tentang kenangan saat melihat kembali video mereka hingga merasa ingin menangis. Namun, ia kemudian menyelipkan humor dengan bercerita bahwa setelah pergi ke Gunung Bukhansan dan menikmati sup ayam, kesedihannya langsung menghilang.

Gaya tulisan yang sengaja dibuat unik tersebut menambah kesan nostalgia sekaligus mengundang tawa.

Foto reuni itu segera dibanjiri komentar dari penggemar. Sejumlah penggemar menyambutnya dengan seruan “HyoRiSoo is back”, sementara yang lain berspekulasi bahwa pertemuan tersebut mungkin menjadi petunjuk adanya aktivitas baru.

Meski begitu, hingga unggahan tersebut dibagikan, belum ada pengumuman resmi mengenai comeback atau proyek musik terbaru dari unit tersebut.

HyoRiSoo terbentuk dari gabungan nama Hyoyeon, Yuri, dan Sooyoung. Unit ini awalnya muncul melalui konten di kanal YouTube Hyoyeon, Hyoyeon’s Level Up, ketika ketiganya bercanda tentang pemilihan posisi vokalis utama dan center.

Interaksi mereka yang spontan dan penuh humor mendapat respons positif hingga akhirnya berkembang menjadi proyek musik resmi.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Hyoyeon, Yuri, dan Sooyoung Girls’ Generation Hadir di Spesial Knowing Bros  - Image
Infotainment

Hyoyeon, Yuri, dan Sooyoung Girls’ Generation Hadir di Spesial Knowing Bros 

Minggu, 20 September 2026 | 04.00 WIB

Yuri Menangis Haru Saat Berpisah dengan SM Entertainment Setelah 24 Tahun Bersama - Image
Entertainment

Yuri Menangis Haru Saat Berpisah dengan SM Entertainment Setelah 24 Tahun Bersama

Senin, 7 September 2026 | 21.53 WIB

Hyoyeon, Yuri, dan Sooyoung Bentuk Unit Baru HRS, Siap Debut dengan ‘Skibidi’ - Image
Entertainment

Hyoyeon, Yuri, dan Sooyoung Bentuk Unit Baru HRS, Siap Debut dengan ‘Skibidi’

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23.43 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

4

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

5

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

6

Prediksi Skor Getafe vs Lugano: Tamu Datang dengan Modal Positif

7

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

8

Prediksi Skor Kairat vs Panathinaikos: Wakil Yunani Diunggulkan, Duel Sengit di Kazakhstan

9

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

10

Prediksi OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore