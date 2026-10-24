Komentar Myung Jaehyun soal Lee Kwang Soo Picu Perdebatan, Sang Idol Akhirnya Buka Suara

myung jaehyun (x @pannchoa)
JawaPos.com - Myung Jaehyun BOYNEXTDOOR, sampaikan permintaan maaf setelah komentarnya mengenai cara aktor Lee Kwang Soo berkomunikasi dengan penggemar menuai kritik di media sosial.
Menurut laporan Zapzee, Jaehyun memberikan klarifikasi melalui siaran langsung di Weverse pada 21 Oktober.
Ia menjelaskan bahwa komentarnya sebenarnya dimaksudkan sebagai pujian atas kemampuan Lee Kwang Soo dalam membangun hubungan dengan para penggemar, tetapi ia menyadari telah memilih kata-kata yang kurang tepat.
Kontroversi bermula ketika Jaehyun menceritakan bahwa dirinya ingin mempelajari cara Lee Kwang Soo berkomunikasi dengan penggemar melalui platform berbayar Bubble.
Dalam percakapan tersebut, Jaehyun menyebut kemampuan sang aktor dalam menarik penggemar sebagai “customer acquisition” atau akuisisi pelanggan.
Ia juga mengatakan bahwa kemampuan tersebut merupakan sebuah bakat tersendiri. Namun, istilah yang digunakan Jaehyun kemudian memicu perdebatan di kalangan pengguna internet.
Sebagian orang menilai ungkapan tersebut terdengar terlalu berorientasi pada bisnis ketika membahas hubungan antara selebritas dan penggemar.
Komentar itu juga dianggap dapat menimbulkan kesan bahwa interaksi dengan penggemar dipandang semata-mata sebagai upaya memperoleh pelanggan.
Di sisi lain, sejumlah orang membela Jaehyun dan menilai bahwa ia hanya bermaksud memuji kemampuan komunikasi Lee Kwang Soo, tetapi gagal menyampaikan maksudnya dengan tepat.
Dalam siaran langsungnya, Jaehyun menjelaskan bahwa ia sangat menghormati Lee Kwang Soo dan ingin belajar dari cara sang aktor berinteraksi dengan penggemar.
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