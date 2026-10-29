Ahn Hyo Seop Batalkan Keberangkatan ke New York demi Kompetisi Memasak di Final Table

JawaPos.com - Ahn Hyo Seop hadirkan keputusan penting dalam episode kedua drama The Final Table.

Lewat karakter Kang Han, ia mengurungkan niat pergi ke New York dan memilih mengikuti kompetisi memasak The Table: K-Chef 2026.

Keputusan tersebut bukan sekadar untuk membantu restoran Familia, tetapi juga berkaitan dengan masa lalu kelam yang membuatnya menyimpan kemarahan terhadap Pyungyeon Group.

Menurut laporan allkpop, Kang Han awalnya bersiap berangkat ke New York untuk memenuhi rencana kariernya sebagai chef.

Namun, Choi Song Yi yang diperankan Hong Hwa Yeon mendatanginya di bandara dan meminta bantuan untuk memulihkan nama baik mendiang ayahnya.

Setelah melihat video promosi kompetisi yang menampilkan pimpinan Pyungyeon Group, Kang Han akhirnya mengubah keputusan dan mengajak Song Yi mengikuti kompetisi bersama.

Episode tersebut juga memperlihatkan kemampuan Kang Han dalam mengolah makanan dengan bahan-bahan terbatas di Familia.

Ia menyiapkan hidangan khusus untuk menghibur Song Yi yang masih berduka atas kematian ayahnya.

Momen ini menunjukkan sisi lain Kang Han: di balik sikapnya yang dingin dan keras, ia memiliki kepekaan serta kemampuan kuliner yang luar biasa.