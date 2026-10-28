Pesan Ayu Azhari di Hari Sumpah Pemuda: Jangan Wariskan Alam yang Rusak ke Anak Cucu

JawaPos.com - Peringatan Sumpah Pemuda menjadi momentum bagi Ayu Azhari untuk mengingatkan generasi muda bahwa perjuangan menjaga Indonesia tidak berhenti setelah kemerdekaan berhasil diraih. Di tengah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta berbagai ancaman kerusakan lingkungan, ia menilai pemuda memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan tanah air tetap layak dihuni oleh generasi mendatang.

Menurut Ayu, semangat Sumpah Pemuda 1928 perlu diterjemahkan dalam tindakan nyata sesuai tantangan zaman. Jika dulu para pemuda berjuang merebut kemerdekaan, generasi sekarang memiliki tugas untuk menjaga agar kemerdekaan tersebut tetap bermakna, termasuk dengan mempertahankan lingkungan hidup yang sehat.

“Memaknai Sumpah Pemuda saat ini, dulu sumpah untuk merebut kemerdekaan, hari ini sumpah pemuda untuk memastikan kemerdekaan itu tetap layak huni. Maknanya adalah berani mengambil peran, bukan hanya jadi penonton,” kata Ayu Azhari kepada JawaPos.com.

Bagi Ayu, persoalan lingkungan tidak seharusnya dipandang sebagai isu terbatas yang hanya menjadi perhatian komunitas pencinta alam. Karhutla yang menjadi sorotan publik memperlihatkan bahwa kerusakan alam berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, kesehatan, dan masa depan bangsa.

“Apalagi karhutla viral. Isu lingkungan dan alam wajib jadi isu utama, bukan isu sampingan anak pecinta alam, ini isu kebangsaan,” ujarnya.

Ayu Azhari Soroti Hak atas Lingkungan Hidup Ayu menilai sedikitnya ada tiga hal yang perlu diperjuangkan generasi muda saat ini. Pertama, hak masyarakat untuk menikmati lingkungan hidup yang bersih mulai dari udara, air, hutan, hingga laut.

Kedua, hak anak muda untuk bersikap kritis dan mendapatkan ruang untuk didengar. Sementara yang ketiga adalah hak atas ekonomi yang adil, sehingga kekayaan alam Indonesia dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Ketiga hal tersebut, menurut Ayu, saling berkaitan. Lingkungan yang rusak tidak hanya mengancam keseimbangan alam, tetapi juga dapat memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi warga yang bergantung pada sumber daya alam.