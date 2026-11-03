Deretan Kritik untuk Raffi Ahmad dari Rekan Artis Usai Deklarasi Bareng Mahasewa

JawaPos.com - Raffi Ahmad kini tengah diterpa berbagai kritikan, tidk hanya oleh netizen, namun juga oleh sesama publik figur.

Hal ini diduga lantaran Raffi ikut serta dalam deklarasi mahasewa hingga membuat dirinya terkena cancel culture.

Raffi sendiri sejatinya telah mengklarifikasi keikutsertaannya pada deklarasi sumpah pemuda yang diadakan Polda Metro Jaya itu.

Dia mengaku bahwa kapasitasnya hanya sebagai undangan dan tidak ada niatan sama sekali mengotori kesucian sumpah pemuda.

Suami dari Nagita Slavina itu juga menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang muncul di media sosial dan publik buntut atas kedatangannya dalam kegiatan mahasewa yang melibatkan orang bayaran.

"Saya mohon maaf dari hati saya atas kegaduhan yang timbul dari saya. Saya sangat memahami bahwa niat baik tetap perlu disertai ketelitian pada setiap kegiatan yang akan dihadiri," ujar Raffi Ahmad.

Meski begitu, gelombang kritikan tetap muncul dari rekan sesama artis, berikut daftarnya.

1. Sarah Sechan: Raffi Terlihat sebagai Spokeperson Sarah Sechan mempertanyakan klarifikasi Raffi Ahmad yang menyatakan hanya diundang dan tak tahu banyak mengenai acara tersebut.

Padahal, menurut Sarah, Raffi tampak terlihat sebagai spokeperson. Hal ini disampaikannya pada akun Threads pribadinya, @sarsehshoku.