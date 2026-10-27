Apa yang dilakukan Lee Joon Gi Demi Misi Pembunuhan dalam Drama kiDnap GAME?

JawaPos.com – Diperankan Lee Joon Gi , drama Korea kiDnap GAME telah merilis potongan gambar baru untuk episode terbarunya yang tayang 27 Oktober.

Dikutip dari laman Soompi, Selasa (27/10), penculikan yang berlangsung secara bersamaan di tujuh kota di Asia: Seoul, Tokyo, Taipei, Singapura, Bangkok, Naha, dan Manila di hadirkan di drama ini.

Ada tujuh individu yang masing-masing diberi misi berbeda dan dipaksa masuk ke dalam permainan bertahan hidup

Menariknya, karakter Han Ki Joo (Lee Joon Gi) merupakan seorang dokter yang dihantui rasa bersalah akibat kegagalan operasi tumor otak hingga putrinya, Han Ri An (Choi So Yul), kehilangan penglihatan.

Setelah kelalaiannya sendiri berujung pada penculikan sang putri, ia kini diliputi penyesalan mendalam dan bertekad untuk menyelamatkannya dengan cara apa pun.

Dalam episode mendatang, Han Ki Joo menghadapi dilema yang sangat berat, apakah ia harus menjalankan misi pembunuhan demi menyelamatkan putrinya

Potongan gambar yang baru dirilis memperlihatkan momen saat ia berada di ambang pengambilan keputusan yang berbahaya.

Di sebuah rumah sakit yang gelap, ia mengeluarkan botol obat dan tampak tenggelam dalam pikiran yang mendalam.

Kemudian, ia terlihat menyusuri jalanan di larut malam, mencari targetnya dengan tatapan yang dingin dan mencekam.