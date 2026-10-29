Bukan Hanya Sukses sebagai Aktor, Aset Properti Lee Joon Gi Ikut Jadi Sorotan

Lee Joon Gi (x @soompi)
JawaPos.com - Lee Joon Gi jadi sorotan setelah nilai apartemen mewah yang dibelinya lebih dari satu dekade lalu dilaporkan mengalami kenaikan signifikan.
Properti yang berada di kawasan Jayang-dong, Distrik Gwangjin, Seoul, itu dibeli pada 2013 dengan harga sekitar 1,1 miliar won.
Kini, nilai pasarnya diperkirakan mencapai 2,64 miliar won, atau meningkat sekitar 1,54 miliar won dibandingkan harga pembelian awal.
Menurut laporan Zapzee, Lee Joon Gi telah tinggal di kompleks The Sharp Star City selama lebih dari 13 tahun. Apartemen tersebut memiliki luas sekitar 207 meter persegi dengan empat kamar tidur dan dua kamar mandi. Ia dilaporkan tinggal di sana bersama adik laki-lakinya.
The Sharp Star City dikenal sebagai kompleks hunian dan komersial mewah yang terdiri atas empat menara dengan ketinggian hingga 58 lantai.
Lokasinya dekat Stasiun Universitas Konkuk yang melayani jalur kereta bawah tanah 2 dan 7, serta berbagai fasilitas perbelanjaan.
Sejumlah unit di kompleks tersebut juga menawarkan pemandangan Sungai Han, yang menjadi salah satu daya tarik hunian di kawasan itu.
Selain tempat tinggalnya sendiri, Lee Joon Gi juga dilaporkan membeli properti untuk orang tuanya pada tahun yang sama.
Hunian tersebut berada di kompleks Cheongna Prugio, kawasan internasional Cheongna, Incheon, dengan luas sekitar 378 meter persegi. Properti itu disebut dibeli dengan harga sekitar 1,73 miliar won.
Meski kenaikan nilai apartemennya menarik perhatian, angka tersebut merupakan perbandingan antara harga pembelian dan estimasi nilai pasar saat ini, bukan keuntungan tunai dari penjualan.
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