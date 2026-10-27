HyunA dan Yong Jun Hyung Pamer Momen Liburan di Jepang

JawaPos.com - HyunA menarik perhatian setelah membagikan sejumlah foto liburannya di Jepang bersama sang suami, Yong Jun Hyung.
Menurut laporan allkpop, HyunA mengunggah sekitar 20 foto di Instagram pada 23 Oktober. Unggahan tersebut menjadi pembaruan terbarunya setelah ia terakhir kali membagikan foto pada 4 September.
Dalam unggahan itu, HyunA memperlihatkan berbagai momen selama berada di Jepang, mulai dari mengunjungi toko hingga menikmati suasana liburan. Beberapa foto juga menampilkan kebersamaannya dengan Yong Jun Hyung.
Keduanya terlihat menghabiskan waktu bersama, berbelanja, dan mengabadikan momen melalui foto di depan cermin.
Gaya busana pasangan ini turut menjadi bahan perbincangan warganet. Yong Jun Hyung tampil santai dengan kaus abu-abu dan celana jins yang dipadukan dengan gaya sagging pants.
Sementara itu, HyunA memilih penampilan bernuansa Y2K melalui gaun pendek bermotif garis, tas bermotif leopard, serta jaket hitam berukuran besar.
Potongan rambut bob yang dikenakannya juga menambah kesan khas pada penampilannya.
Kembalinya HyunA membagikan aktivitas pribadi disambut antusias oleh para penggemar.
Sejumlah komentar mengungkapkan kerinduan terhadap pembaruan sang penyanyi, sementara lainnya berharap ia tetap menjaga kesehatan dan menikmati waktu bersama keluarga.
Foto-foto tersebut sekaligus memperlihatkan sisi santai HyunA di luar aktivitas musik dan panggung.
HyunA dan Yong Jun Hyung menikah pada Oktober 2024 setelah mengumumkan hubungan mereka pada tahun yang sama.
Sejak menikah, keduanya sesekali membagikan momen kebersamaan melalui media sosial.
Unggahan terbaru dari Jepang ini kembali memperlihatkan aktivitas mereka sebagai pasangan, sekaligus menjadi kesempatan bagi HyunA untuk menyapa penggemar lewat potret kesehariannya.
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Jawa Pos
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