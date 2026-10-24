6 Alasan Mengapa Algoritma Media Sosial Menampilkan Apa yang Kita Klaim Tidak Kita Inginkan

seseorang yang memantau algoritma media sosial / foto: Magnific/cookie_studio

JawaPos.com - Pernahkah kita mengatakan, “Saya tidak suka konten seperti ini,” tetapi beberapa menit kemudian media sosial justru menampilkan lebih banyak konten yang sama?

Kita mungkin merasa tidak tertarik pada gosip selebritas, tidak ingin melihat konten politik, tidak menyukai video pertengkaran, atau bahkan merasa muak dengan sebuah topik yang sedang viral. Namun, anehnya, topik tersebut terus muncul di beranda. Semakin kita menghindarinya, semakin sering kita merasa bertemu dengannya.



Situasi ini sering membuat kita menyalahkan algoritma.



“Algoritmanya tahu saya tidak suka, tapi tetap menampilkan.”



Masalahnya, algoritma media sosial tidak benar-benar memahami apa yang kita katakan kita inginkan. Ia lebih banyak membaca apa yang kita lakukan.



Dan di sinilah persoalannya menjadi menarik.



Media sosial tidak hanya mengamati tombol like. Ia juga memperhatikan berapa lama kita berhenti pada sebuah video, apakah kita membaca komentar, apakah kita membuka profil seseorang, apakah kita menonton ulang sebuah konten, apakah kita membagikannya, bahkan apakah kita menonton sesuatu yang sebenarnya membuat kita kesal.



Dengan kata lain, ada perbedaan besar antara apa yang kita katakan kita inginkan dan apa yang perilaku kita tunjukkan sebagai sesuatu yang menarik perhatian.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (23/10), terdapat enam alasan mengapa algoritma media sosial sering menampilkan hal-hal yang sebenarnya kita klaim tidak kita inginkan.



1. Algoritma Tidak Peduli Apakah Kita Suka atau Benci—Yang Penting Kita Berinteraksi



Salah satu kesalahpahaman terbesar tentang algoritma adalah anggapan bahwa algoritma hanya mencari tahu konten apa yang kita sukai.



Padahal, bagi banyak sistem rekomendasi, engagement jauh lebih penting daripada sekadar “suka”.



Bayangkan kita melihat sebuah video kontroversial.



Kita tidak menyukainya.



Kita merasa kesal.



Tetapi kita menonton sampai selesai.



Kemudian kita membuka kolom komentar.



Kita membaca komentar pertama.



Kita membaca komentar kedua.



Kita membuka profil orang yang membuat video tersebut.



Lalu kita kembali ke video dan menontonnya sekali lagi.



Dari sudut pandang manusia, kita mungkin sedang menunjukkan ketidaksukaan.



Tetapi dari sudut pandang sistem rekomendasi, kita baru saja memberikan banyak sekali sinyal bahwa konten tersebut berhasil menarik perhatian kita.



Ini adalah perbedaan penting.



Perhatian tidak selalu sama dengan kesukaan.



Sebuah konten dapat membuat kita bahagia, marah, takut, penasaran, bingung, atau bahkan jijik. Semua emosi tersebut memiliki satu kesamaan: mereka dapat membuat kita berhenti menggulir layar.



Dan bagi platform yang hidup dari perhatian pengguna, berhenti menggulir adalah informasi yang sangat berharga.



Kita sering berpikir:



“Saya menonton karena saya tidak suka.”



Sistem bisa saja membaca:



“Pengguna ini menonton. Berarti konten tersebut berhasil mendapatkan perhatian.”



Inilah mengapa konten kontroversial sering terasa sangat sulit dihindari.



Kita tidak perlu memberikan like agar algoritma mengetahui bahwa sebuah konten menarik perhatian kita. Cukup dengan berlama-lama di sana, membaca diskusi, atau melakukan interaksi lain, kita sudah meninggalkan jejak perilaku.



Ironisnya, usaha kita untuk melihat sesuatu karena membencinya bisa ikut membuat kita melihat lebih banyak hal serupa.



2. Kita Sering Mengatakan “Tidak Suka”, Tetapi Tetap Memberikan Perhatian



Ada kontradiksi sederhana dalam perilaku manusia di internet.



Kita bisa mengatakan bahwa kita tidak menyukai sebuah topik, tetapi pada saat yang sama terus membicarakannya.



Misalnya, sebuah figur publik membuat pernyataan kontroversial.



Kita berkata:



“Muak melihat orang ini.”



Tetapi kemudian kita membuka videonya.



Kita membaca berita tentangnya.



Kita melihat komentar orang lain.



Kita mengirimkannya kepada teman sambil berkata, “Lihat nih, makin aneh saja.”



Tanpa disadari, kita telah memberikan apa yang paling dibutuhkan ekosistem media sosial: perhatian.



Hal yang sama terjadi pada berbagai jenis konten.



Kita mungkin tidak suka:



konten sensasional,



drama antar-influencer,



video yang membuat marah,



berita negatif,



perdebatan politik,



konten pamer,



atau komentar provokatif.



Tetapi justru konten seperti itu yang sering membuat kita berhenti.



Mengapa?



Karena otak manusia tidak hanya tertarik pada hal-hal yang menyenangkan. Kita juga memiliki kecenderungan memperhatikan sesuatu yang dianggap penting, mengancam, mengejutkan, atau menyimpang dari harapan.



Sebuah video biasa mungkin hanya kita lewati dalam satu detik.



Sementara video yang membuat kita berpikir, “Serius orang ini ngomong begitu?” mungkin kita tonton selama tiga puluh detik.



Perbedaan tiga puluh detik itu terlihat kecil bagi manusia.



Namun jika pola tersebut terjadi berulang kali, sistem rekomendasi memperoleh data yang jauh lebih jelas tentang perilaku kita.



Masalahnya kemudian bukan sekadar algoritma yang “memaksa” konten kepada kita.



Ada hubungan timbal balik.



Kita memberi perhatian kepada konten tertentu, algoritma belajar dari perhatian itu, lalu algoritma memberikan lebih banyak konten yang dianggap memiliki kemungkinan mendapatkan perhatian kita.



Siklus pun terbentuk.



3. Algoritma Lebih Percaya pada Perilaku daripada Pernyataan Kita



Bayangkan kita mengatakan kepada seorang teman:



“Saya tidak tertarik dengan sepak bola.”



Tetapi setiap kali pertandingan besar berlangsung, kita menonton cuplikan pertandingan, membaca komentar, melihat statistik pemain, dan mengikuti perdebatan penggemar.



Jika teman kita cukup pintar, lama-lama ia mungkin menyimpulkan:



“Sepertinya kamu sebenarnya cukup tertarik.”



Algoritma bekerja dengan prinsip yang kurang lebih serupa.



Masalahnya, algoritma memiliki kemampuan untuk mengamati perilaku dalam jumlah yang sangat besar.



Ia dapat melihat pola yang bahkan tidak kita sadari.



Misalnya, kita merasa tidak tertarik pada topik tertentu. Namun setiap kali topik tersebut muncul, kita berhenti menggulir selama beberapa detik lebih lama.



Kita mungkin tidak pernah menekan tombol like.



Namun kita selalu membaca caption.



Kita tidak pernah berkomentar.



Tetapi kita sering membuka komentar.



Kita tidak membagikan video.



Tetapi kita menontonnya sampai selesai.



Bagi kita, semua tindakan tersebut mungkin tidak terasa seperti “ketertarikan”.



Bagi sistem rekomendasi, tindakan tersebut merupakan sinyal perilaku.



Dan ketika sinyal tersebut berulang, sistem dapat menyimpulkan bahwa konten tertentu memiliki nilai bagi kita—setidaknya dalam hal kemampuannya mempertahankan perhatian.



Di sinilah muncul pertanyaan yang lebih besar:



Apakah kita benar-benar tahu apa yang kita inginkan dari media sosial?



Kita mungkin mengatakan ingin konten edukatif, inspiratif, dan positif.



Tetapi jika setiap hari kita menghabiskan lebih banyak waktu pada drama, kontroversi, dan konten sensasional, maka sistem akan memiliki alasan untuk meragukan pernyataan kita.



Bukan karena algoritma memahami kita secara sempurna.



Justru karena algoritma hanya melihat pola.



Dan pola sering kali lebih jujur daripada pernyataan.



4. Konten yang Membuat Kita Emosional Lebih Mudah Mendapatkan Perhatian



Ada alasan mengapa konten yang ekstrem sering terasa lebih dominan di media sosial.



Konten yang datar dan biasa saja belum tentu membuat kita berhenti.



Sebaliknya, konten yang membangkitkan emosi kuat lebih mudah menarik perhatian.



Judul seperti:



“Hari ini saya belajar sesuatu yang menarik tentang sejarah.”



mungkin kalah menarik dibanding:



“TERNYATA SELAMA INI KITA SALAH TOTAL!”



Keduanya bisa membahas topik yang sama.



Namun cara kedua menciptakan rasa penasaran dan ketegangan.



Hal serupa berlaku untuk kemarahan.



Konten yang membuat seseorang berpikir, “Ini keterlaluan!” memiliki peluang lebih besar untuk memicu reaksi.



Orang mungkin menonton video tersebut bukan karena setuju, tetapi karena ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.



Kemudian mereka membuka komentar untuk mencari dukungan.



Mereka menemukan orang lain yang marah.



Mereka membaca bantahan.



Mereka membalas.



Orang lain membalas kembali.



Sebuah diskusi panjang pun tercipta.



Dari sisi pengguna, pengalaman tersebut terasa seperti konflik.



Dari sisi platform, terjadi aktivitas.



Ini bukan berarti semua algoritma sengaja dirancang untuk membuat pengguna marah. Sistem rekomendasi jauh lebih kompleks daripada itu.



Namun ada konsekuensi sederhana dari sistem yang mengoptimalkan perhatian:



Konten yang berhasil mendapatkan perhatian cenderung memiliki peluang lebih besar untuk direkomendasikan.



Jika konten kontroversial secara konsisten membuat banyak orang berhenti dan berinteraksi, konten tersebut dapat memperoleh keuntungan distribusi.



Inilah salah satu alasan mengapa kita terkadang merasa dunia media sosial jauh lebih marah, negatif, atau dramatis dibandingkan kehidupan sehari-hari.



Media sosial bukan cermin sempurna dari kehidupan.



Ia adalah cermin dari perilaku yang berhasil mendapatkan perhatian.



5. Kita Tidak Hanya Mengontrol Apa yang Masuk ke Beranda—Kita Juga Membentuknya



Sering kali kita berbicara tentang algoritma seolah-olah ia adalah kekuatan eksternal yang sepenuhnya menentukan apa yang kita lihat.



Padahal hubungan antara pengguna dan algoritma lebih mirip sebuah lingkaran.



Algoritma memilih dan merekomendasikan konten.



Kita bereaksi terhadap konten tersebut.



Reaksi kita menghasilkan data.



Data tersebut digunakan untuk memperbaiki rekomendasi berikutnya.



Rekomendasi berikutnya kemudian memengaruhi perilaku kita lagi.



Dan siklus ini terus berlangsung.



Artinya, beranda kita secara tidak langsung merupakan hasil dari interaksi antara sistem dan kebiasaan kita sendiri.



Contohnya sederhana.



Hari pertama kita melihat sebuah video tentang konflik seorang influencer.



Kita berhenti menonton karena penasaran.



Hari kedua muncul video lain tentang konflik yang sama.



Kita menonton karena ingin tahu kelanjutannya.



Hari ketiga muncul komentar dari orang lain.



Kita membacanya.



Hari keempat muncul video reaksi.



Kita menontonnya.



Setelah beberapa hari, kita mulai bertanya:



“Kenapa media sosial saya isinya drama semua?”



Jawabannya mungkin tidak sesederhana “algoritmanya buruk”.



Kita mungkin telah memberikan serangkaian sinyal yang menunjukkan bahwa konten tersebut efektif mempertahankan perhatian kita.



Ini bukan berarti pengguna sepenuhnya bersalah.



Sistem rekomendasi memang memiliki kekuatan besar untuk menentukan apa yang kita lihat dan seberapa sering kita melihatnya.



Tetapi kita juga memiliki peran.



Setiap klik, setiap tontonan, setiap komentar, setiap kunjungan profil, bahkan kebiasaan berhenti menggulir adalah bagian dari percakapan kita dengan algoritma.



Dengan kata lain:



Beranda bukan hanya sesuatu yang diberikan kepada kita. Dalam batas tertentu, beranda juga merupakan sesuatu yang kita bantu bentuk.



6. Kita Sering Tidak Benar-Benar Menginginkan “Apa yang Kita Katakan Kita Inginkan”



Ini mungkin alasan yang paling menarik.



Kadang-kadang masalahnya bukan bahwa algoritma gagal memahami kita.



Masalahnya adalah kita sendiri tidak selalu konsisten dengan apa yang kita inginkan.



Kita mengatakan ingin mengurangi penggunaan media sosial.



Tetapi ketika merasa bosan, kita kembali membuka aplikasi.



Kita mengatakan tidak ingin melihat berita buruk.



Tetapi ketika melihat judul yang mengejutkan, kita langsung membukanya.



Kita mengatakan tidak tertarik pada kehidupan orang lain.



Tetapi kita tetap melihat story mereka.



Kita mengatakan tidak suka drama.



Tetapi kita mengikuti perkembangan dramanya.



Kita mengatakan ingin menggunakan media sosial untuk belajar.



Namun ketika muncul video hiburan berdurasi pendek, kita lebih mudah menontonnya.



Ini bukan semata-mata masalah karakter.



Manusia memang memiliki berbagai dorongan yang bertentangan.



Kita menginginkan ketenangan, tetapi juga menginginkan stimulasi.



Kita ingin informasi, tetapi juga hiburan.



Kita ingin produktif, tetapi juga ingin melarikan diri dari kebosanan.



Kita ingin tidak peduli terhadap kehidupan orang lain, tetapi rasa penasaran tetap muncul.



Algoritma kemudian beroperasi di tengah kontradiksi tersebut.



Ia tidak bertanya:



“Apa yang paling baik untuk kehidupan pengguna?”



Ia pada dasarnya berusaha memprediksi:



“Konten apa yang kemungkinan besar akan membuat pengguna melakukan sesuatu?”



Dua pertanyaan tersebut sangat berbeda.



Konten yang baik untuk kita belum tentu konten yang paling menarik perhatian kita.



Video tentang cara belajar mungkin bermanfaat.



Tetapi video kontroversi selama tiga puluh detik mungkin jauh lebih sulit kita abaikan.



Dan ketika sistem harus memilih konten berikutnya, perilaku kita menjadi petunjuk penting.



Jadi, Apakah Algoritma Benar-Benar “Mengenal” Kita?



Tidak persis.



Algoritma tidak membaca pikiran kita.



Ia tidak benar-benar tahu bahwa kita sedang bosan, marah, penasaran, atau sekadar ingin menghabiskan waktu lima menit.



Yang dimilikinya adalah data dan pola.



Dari pola tersebut, sistem membuat prediksi.



Misalnya:



“Orang ini kemungkinan besar akan menonton video semacam ini.”



Prediksi tersebut bisa benar.



Bisa juga salah.



Namun ketika dilakukan berkali-kali dan menggunakan data dalam jumlah besar, rekomendasi dapat terasa sangat personal.



Kita kemudian mendapatkan kesan:



“Algoritma tahu saya.”



Padahal yang mungkin terjadi adalah:



Algoritma cukup pandai memprediksi pola perilaku kita.



Dan semakin lama kita menggunakan sebuah platform, semakin banyak kesempatan bagi sistem untuk mempelajari pola tersebut.



Mengapa Kita Merasa Algoritma “Menghukum” Kita?



Ada fenomena psikologis yang menarik di sini.



Ketika kita melihat sesuatu yang tidak kita sukai berulang kali, kita cenderung mengingatnya.



Sementara konten yang biasa-biasa saja mudah kita lupakan.



Akibatnya, kita mungkin merasa:



“Kenapa isinya itu lagi, itu lagi?”



Padahal mungkin terdapat banyak konten lain yang kita lewati tanpa kita sadari.



Konten yang mengganggu meninggalkan kesan lebih kuat.



Misalnya, dari seratus video yang muncul:



70 video tidak menarik perhatian kita,



20 video cukup menarik,



10 video membuat kita kesal.



Yang kita ingat mungkin justru 10 video terakhir.



Kemudian kita menyimpulkan bahwa seluruh beranda dipenuhi konten yang membuat kita kesal.



Ini bukan berarti pengalaman tersebut tidak nyata.



Perasaan terganggu tetap valid.



Tetapi cara kita mengingat pengalaman digital dapat membuat dominasi konten tertentu terasa lebih besar daripada yang sebenarnya.



Lalu, Apa yang Bisa Kita Lakukan?



Jika kita merasa media sosial terus menampilkan hal-hal yang tidak kita inginkan, kita sebenarnya memiliki beberapa pilihan.



Pertama, berhenti memberikan perhatian kepada konten yang ingin kita kurangi.



Jangan membuka komentar hanya karena kesal.



Jangan menonton video sampai selesai hanya untuk mengetahui seberapa buruk isinya.



Jangan mengunjungi profil pembuat konten hanya untuk mengkritiknya.



Jika tersedia, gunakan fitur seperti Not Interested, Hide, atau Mute.



Kedua, secara aktif memberikan sinyal tentang apa yang kita inginkan.



Jika kita ingin melihat lebih banyak konten edukasi, berinteraksilah dengan konten edukasi yang memang kita sukai.



Jika ingin melihat lebih banyak fotografi, ikuti akun fotografi.



Jika ingin mengurangi politik, jangan terus-menerus membuka video politik hanya karena ingin mengetahui perkembangan terbaru.



Ketiga, sadari perbedaan antara ketertarikan dan perhatian.



Ini mungkin yang paling penting.



Tidak semua hal yang berhasil merebut perhatian kita layak mendapatkan lebih banyak perhatian.



Kita bisa penasaran tanpa harus mengikuti.



Kita bisa marah tanpa harus berkomentar.



Kita bisa tidak setuju tanpa harus menonton sampai selesai.



Dan kita bisa mengetahui bahwa sesuatu sedang viral tanpa harus ikut masuk ke dalamnya.



Kesimpulan: Algoritma Hanya Membaca Jejak yang Kita Tinggalkan



Pada akhirnya, alasan mengapa media sosial sering menampilkan apa yang kita klaim tidak kita inginkan bukan karena algoritma selalu “melawan” kita.



Sering kali, masalahnya jauh lebih kompleks.



Kita mengatakan tidak suka, tetapi menonton.



Kita mengatakan tidak peduli, tetapi membaca.



Kita mengatakan tidak tertarik, tetapi mencari tahu.



Kita mengatakan ingin menghindari drama, tetapi ikut dalam percakapan.



Semua tindakan tersebut meninggalkan jejak.



Algoritma kemudian menggunakan jejak itu untuk memprediksi apa yang mungkin menarik perhatian kita berikutnya.



Karena itu, pertanyaan yang lebih menarik bukan:



“Mengapa algoritma terus memberikan apa yang tidak saya suka?”



Melainkan:



“Sinyal apa yang selama ini saya berikan kepada algoritma?”



Pertanyaan tersebut mengubah cara kita melihat media sosial.



Kita memang tidak memiliki kendali penuh atas apa yang muncul di layar. Sistem rekomendasi sangat kompleks dan platform memiliki kepentingan serta mekanisme sendiri.



Namun kita juga bukan penonton yang sepenuhnya pasif.



Setiap kali kita berhenti menggulir, menonton, mengklik, berkomentar, membagikan, atau membuka sebuah profil, kita ikut membentuk lingkungan digital yang akan kita temui berikutnya.



Mungkin kita tidak bisa sepenuhnya mengendalikan algoritma.



Tetapi kita bisa mulai mengendalikan perhatian kita sendiri.



