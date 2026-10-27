Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Penulis: Bintang Pradewo
Selasa, 27 Oktober 2026 | 21.12 WIB

Link Full Video 17 Menit A Day In My Life Kakak vs Adik Ramai di Media Sosial

Pencarian video bertajuk Kakak vs Adik dan A Day In My Life berdurasi 17 menit ramai diperbincangkan di TikTok dan X pada Jumat (23/10/2026). (X) - Image

Pencarian video bertajuk Kakak vs Adik dan A Day In My Life berdurasi 17 menit ramai diperbincangkan di TikTok dan X pada Jumat (23/10/2026). (X)

JawaPos.com - Video yang menampilkan interaksi kakak dan adik di dalam mobil menjadi perbincangan di TikTok dan platform media sosial lainnya. Potongan rekaman yang beredar memicu rasa penasaran warganet, terutama setelah muncul klaim mengenai video lengkap berdurasi 17 menit.

Dikutip Radar Pati (Jawa Pos Group), ramainya pencarian turut diwarnai beragam spekulasi akibat video yang dibagikan tanpa konteks utuh. Karena itu, pengguna perlu berhati-hati dalam menanggapi narasi viral maupun tautan yang menjanjikan akses ke rekaman lengkap.

Kronologi Video Kakak vs Adik di Mobil

Berdasarkan narasi yang beredar, rekaman tersebut merupakan konten bergaya A Day In My Life atau vlog keseharian. Video itu disebut memperlihatkan seorang remaja perempuan berjilbab biru bersama kakaknya saat berada di dalam mobil sambil menunggu orang tua mereka.

Berikut rangkaian kejadian yang dikisahkan dalam unggahan tersebut:

1. Adik mulai merekam

Sang adik disebut meletakkan ponsel di bagian depan mobil untuk mengabadikan aktivitas mereka ketika menunggu.

2. Kakak ikut masuk ke kamera

Saat perekaman berlangsung, sang kakak yang berada di jok belakang merespons dan berusaha masuk ke dalam bingkai video.

3. Terjadi aksi bercanda

Narasi yang beredar menyebut sang kakak menarik pakaian adiknya agar posisinya lebih dekat dengan kamera. Adegan singkat ini kemudian menjadi bagian yang banyak dibicarakan.

Editor: Bintang Pradewo
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bunga Citra Lestari Bantah Kabar Hamil, Ungkap Penyebab Perutnya Membuncit - Image
Entertainment

Bunga Citra Lestari Bantah Kabar Hamil, Ungkap Penyebab Perutnya Membuncit

Minggu, 25 Oktober 2026 | 15.37 WIB

6 Alasan Mengapa Algoritma Media Sosial Menampilkan Apa yang Kita Klaim Tidak Kita Inginkan - Image
Kepribadian

6 Alasan Mengapa Algoritma Media Sosial Menampilkan Apa yang Kita Klaim Tidak Kita Inginkan

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 22.14 WIB

Mengurangi Penggunaan Media Sosial Dapat Memberikan 5 Manfaat bagi Kesehatan Mental - Image
Lifestyle

Mengurangi Penggunaan Media Sosial Dapat Memberikan 5 Manfaat bagi Kesehatan Mental

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 04.05 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

3

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

4

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

5

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

6

Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907

7

KDM Dikabarkan Bakal Masuk PSI dan Duet dengan Gibran pada Pilpres 2029 Mendatang

8

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

9

Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!

10

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs PSM Makassar: Juku Eja Paksa Berbagi Poin!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore