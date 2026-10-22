Olivia Jensen Ungkap Rahasia Harmonis Selama 12 Tahun Pernikahan

Olivia Jensen bersama sang suami Arief Purnama. (Instagram: oliviajensen)

JawaPos.com - Menjaga keharmonisan rumah tangga setelah lebih dari satu dekade menikah bukan perkara mudah. Bagi artis Olivia Jensen, dibutuhkan usaha bersama untuk mempertahankan kedekatan dengan pasangan sekaligus menjaga hubungan agar selalu terasa menyenangkan.

Olivia yang telah menjalani 12 tahun pernikahan bersama Arief Purnama mengungkapkan, salah satu cara yang dilakukannya untuk menjaga api cinta tetap menyala adalah mencoba aktivitas baru bersama suami. Bukan sekadar menghabiskan waktu berdua, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan bagi mereka untuk belajar memahami satu sama lain.

"Kalau nikah sudah lama tuh memang harus do something together. Gimana caranya bisa keep the fire burning walaupun sudah 12 tahun menikah, kayak harus tetap fun," kata Olivia.

Salah satu aktivitas yang dipilih Olivia dan Arief adalah ballroom dance atau dansa ballroom. Lewat kegiatan ini, Olivia mendapatkan pengalaman menarik tentang dinamika hubungan suami istri, termasuk pentingnya memberikan ruang bagi pasangan untuk mengambil keputusan.

Menurut Olivia, melakukan kegiatan bersama dapat menjadi cara untuk menjaga hubungan tetap hangat di tengah perjalanan pernikahan yang panjang. Rutinitas sehari-hari terkadang membuat pasangan terjebak dalam kesibukan masing-masing. Karena itu, memiliki aktivitas yang bisa dinikmati bersama menjadi salah satu cara untuk kembali membangun kedekatan.

Belajar Memberi Ruang kepada Pasangan Bagi Olivia, ballroom dance bukan hanya aktivitas untuk mengisi waktu luang bersama Arief. Ada pelajaran tentang hubungan yang justru ia temukan ketika menjalani kegiatan tersebut.

Dalam dansa ballroom, pria biasanya memimpin gerakan, sementara pasangan perempuan mengikuti arahannya. Olivia pun menyadari bahwa dirinya tidak harus selalu mengambil kendali dalam setiap keadaan.