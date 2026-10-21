Semangat Maju, Lagu Nowela untuk Mimpi Indonesia Juara

JawaPos.com - Penyanyi Nowela Mikhelia menghadirkan semangat nasionalisme melalui lagu terbaru berjudul Semangat Maju. Berkolaborasi dengan Bennett A.K., Nowela mempersembahkan karya ini sebagai ungkapan cinta kepada Indonesia sekaligus ajakan untuk terus berjuang meraih prestasi di panggung dunia.

Lagu tersebut lahir dari kebanggaan Nowela setiap kali menyaksikan bendera Merah Putih berkibar di ajang internasional. Baginya, momen itu bukan sekadar seremoni, melainkan pengingat tentang harapan besar masyarakat terhadap masa depan Indonesia.

"Rasanya terharu dan bangga. Saya sadar banyak hal yang perlu diperjuangkan dari negara kita, tetapi melihat bendera Indonesia berkibar, hati saya sangat terharu dan terselip doa agar Indonesia terus punya semangat untuk maju," ungkap Nowela.

Melalui Semangat Maju, penyanyi jebolan Indonesian Idol tersebut ingin menyampaikan pesan optimisme yang dapat dirasakan oleh berbagai kalangan. Tidak terbatas pada pencinta olahraga, lagu ini juga ditujukan bagi masyarakat yang memiliki mimpi melihat Indonesia semakin berprestasi di tingkat dunia.

Terinspirasi Momen Olahraga dan Kebanggaan Nasional Kehadiran Semangat Maju memiliki keterkaitan erat dengan perjalanan Nowela di sejumlah agenda olahraga. Salah satu momen yang membekas baginya adalah ketika menghadiri rangkaian kegiatan Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang.

Dalam kesempatan tersebut, Nowela hadir di acara penyambutan kontingen Indonesia dan pembukaan Rumah Indonesia. Ia juga menyaksikan upacara pembukaan yang dipimpin Kaisar Naruhito bersama Permaisuri Masako.

Pengalaman itu memberikan perspektif tersendiri bagi Nowela mengenai arti membawa identitas Indonesia ke panggung internasional. Sebagai penyanyi yang berasal dari Papua, ia merasa memiliki tanggung jawab untuk turut merepresentasikan kebanggaan daerah sekaligus semangat persatuan bangsa.

Sepulang ke Tanah Air, Nowela kembali terlibat dalam agenda olahraga melalui penampilannya pada pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026, yang dalam materi acara disebut mempertemukan Indonesia dan Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.