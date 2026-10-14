Lisa Siap Comeback Solo Lewat PRESS PLAY, Intip Daftar Lagu Terbarunya!

JawaPos.com – Lisa BLACKPINK kembali memunculkan antusiasme penggemar menjelang peluncuran karya solo terbarunya.

Penyanyi asal Thailand tersebut resmi mengungkap daftar lagu untuk mini album bertajuk PRESS PLAY, yang rilis pada 23 Oktober 2026.

Pengumuman ini menjadi langkah terbaru dalam perjalanan solo Lisa setelah sukses menarik perhatian publik melalui single pra-rilis yang memperlihatkan warna musik dan penampilannya yang khas.

Menurut laporan Soompi, EP PRESS PLAY akan memuat enam lagu, yakni “SaWaDiKa,” “V12,” “Cobra,” “Tarantino,” “Cut U Off,” dan “Sweat.”

Daftar lagu tersebut memberikan gambaran awal mengenai proyek musik terbaru Lisa yang hadir dengan judul-judul berkarakter kuat.

Para penggemar pun semakin penasaran untuk mengetahui konsep musikal dan visual yang akan menyatukan seluruh lagu dalam mini album tersebut.

Sebelum mengumumkan tracklist, Lisa lebih dahulu merilis single pra-rilis “SaWaDiKa” pada September 2026. Lagu tersebut berhasil mencuri perhatian melalui video musiknya yang mencatat pencapaian besar di YouTube.

Video musik “SaWaDiKa” menjadi yang tercepat pada 2026 untuk mencapai 100 juta penayangan serta menjadi video musik artis K-pop pertama yang dirilis pada 2026 dan menembus 200 juta penayangan. Prestasi ini semakin meningkatkan ekspektasi terhadap perilisan EP mendatang.

Melalui PRESS PLAY, Lisa kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun identitas musik solo di luar aktivitasnya bersama BLACKPINK.