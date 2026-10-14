Lisa Siap Comeback Solo Lewat PRESS PLAY, Intip Daftar Lagu Terbarunya!

lisa (x @soompi)
JawaPos.com – Lisa BLACKPINK kembali memunculkan antusiasme penggemar menjelang peluncuran karya solo terbarunya.
Penyanyi asal Thailand tersebut resmi mengungkap daftar lagu untuk mini album bertajuk PRESS PLAY, yang rilis pada 23 Oktober 2026.
Pengumuman ini menjadi langkah terbaru dalam perjalanan solo Lisa setelah sukses menarik perhatian publik melalui single pra-rilis yang memperlihatkan warna musik dan penampilannya yang khas.
Menurut laporan Soompi, EP PRESS PLAY akan memuat enam lagu, yakni “SaWaDiKa,” “V12,” “Cobra,” “Tarantino,” “Cut U Off,” dan “Sweat.”
Daftar lagu tersebut memberikan gambaran awal mengenai proyek musik terbaru Lisa yang hadir dengan judul-judul berkarakter kuat.
Para penggemar pun semakin penasaran untuk mengetahui konsep musikal dan visual yang akan menyatukan seluruh lagu dalam mini album tersebut.
Sebelum mengumumkan tracklist, Lisa lebih dahulu merilis single pra-rilis “SaWaDiKa” pada September 2026. Lagu tersebut berhasil mencuri perhatian melalui video musiknya yang mencatat pencapaian besar di YouTube.
Video musik “SaWaDiKa” menjadi yang tercepat pada 2026 untuk mencapai 100 juta penayangan serta menjadi video musik artis K-pop pertama yang dirilis pada 2026 dan menembus 200 juta penayangan. Prestasi ini semakin meningkatkan ekspektasi terhadap perilisan EP mendatang.
Melalui PRESS PLAY, Lisa kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun identitas musik solo di luar aktivitasnya bersama BLACKPINK.
Sebelumnya, ia juga mengungkapkan bahwa EP ini menggambarkan perjalanan hidupnya, mulai dari akar budaya hingga sosoknya saat ini.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: Rekor Pertemuan Jadi Modal Tuan Rumah
Prediksi Skor Tenerife vs Girona: Tamu Incar Tiga Poin, Tuan Rumah Tertekan
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan di AFC Champions League Elite: Duel Berujung Imbang
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022