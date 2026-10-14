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Leni Setya Wati
Rabu, 14 Oktober 2026 | 19.57 WIB

tripleS Siap Kembali dengan ASSEMBLE26 LOVE&POP pt.2, Catat Tanggalnya!

tripleS (x @soompi)

JawaPos.com - tripleS bersiap menyapa penggemar lewat comeback terbaru yang melibatkan seluruh anggota.

Kabar ini menjadi momen istimewa bagi WAV, sebutan untuk penggemar tripleS, yang telah menantikan karya baru dari grup beranggotakan 24 orang tersebut.

Menurut laporan Soompi, agensi MODHAUS secara resmi mengumumkan bahwa tripleS akan merilis single terbaru bertajuk “Andless” pada 16 Oktober.

Lagu tersebut menjadi bagian dari proyek ASSEMBLE26 “LOVE&POP” pt.2.

Pengumuman comeback ini turut disertai perilisan foto konsep pertama untuk “Andless”.

Teaser tersebut menjadi gambaran awal dari konsep yang akan diusung tripleS dalam aktivitas terbaru mereka.

Kehadiran foto konsep ini juga menambah antusiasme penggemar menjelang perilisan resmi.

Comeback kali ini kembali menampilkan tripleS sebagai grup lengkap dengan 24 anggota.

Dengan proyek LOVE&POP bagian kedua, tripleS siap melanjutkan perjalanan musik mereka dan menghadirkan karya baru yang dinantikan para penggemar pada pertengahan Oktober 2026.

 
 

Editor: Novia Tri Astuti
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