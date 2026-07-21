Xinyu tripleS Absen dari Seluruh Jadwal Selama Sebulan, Agensi Ungkap Alasannya

xinyu tripleS (x @XINYUFR_FAN)
JawaPos.com - Kabar terbaru dari tripleS. Anggota grup, Xinyu, dipastikan akan menghentikan sementara seluruh aktivitasnya selama kurang lebih satu bulan untuk memprioritaskan pemulihan kondisi kesehatan.
Menurut laporan Soompi, agensi MODHAUS mengumumkan bahwa mulai keesokan harinya Xinyu tidak akan mengikuti seluruh jadwal yang telah direncanakan.
Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan kondisi sang artis dan kebutuhan untuk beristirahat secara penuh.
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MODHAUS menjelaskan bahwa masa istirahat ini bertujuan agar Xinyu dapat memulihkan kesehatannya secara optimal sebelum kembali beraktivitas.
Agensi berharap sang idol bisa menyapa penggemar lagi dengan kondisi yang lebih sehat dan penuh energi.
MODHAUS juga menyampaikan permohonan maaf kepada para penggemar atas kabar mendadak tersebut.
Mereka mengakui keputusan ini mungkin menimbulkan kekhawatiran, namun menegaskan bahwa kesehatan artis menjadi prioritas utama.
Agensi memastikan akan memberikan seluruh dukungan yang dibutuhkan selama proses pemulihan Xinyu.
Kondisi kesehatannya akan terus dipantau dengan saksama agar ia dapat kembali menjalani aktivitas dalam keadaan terbaik.
Di akhir pengumuman, MODHAUS meminta penggemar untuk terus memberikan dukungan dan pengertian kepada Xinyu selama masa hiatusnya.
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