Jiyeon tripleS Curi Perhatian Lewat Adegan Minum Whiskey, Kebiasaan Konsumsinya Jadi Perbincangan

Jiyeon./zapzee.net
JawaPos.com - Jiyeon jadi perbincangan setelah sebuah video memperlihatkan dirinya menenggak whiskey berkadar alkohol 46 persen dalam satu tegukan.
Aksi tersebut terekam dalam episode kedua program YouTube Beomin Card di kanal 710house yang melibatkan komedian Kwak Beom dan Tsuki dari Billlie.
Menurut laporan Zapzee, video itu memicu beragam reaksi di kalangan warganet, mulai dari yang terkejut dengan cara minumnya hingga mereka yang mengkhawatirkan dampak konsumsi alkohol berkadar tinggi dalam waktu singkat.
Momen tersebut terjadi setelah para anggota tripleS menyelesaikan pengambilan konten di restoran hot pot Haidilao.
Mereka kemudian berkumpul untuk makan bersama dan disuguhi whiskey dengan kadar alkohol 46 persen.
Ketika sebagian besar anggota terlihat berhati-hati saat mencoba minuman tersebut, Jiyeon justru menghabiskan segelas whiskey sekaligus.
Ia kemudian terlihat kembali menuangkan dan meminum beberapa gelas lainnya, sehingga menarik perhatian rekan-rekannya.
Reaksi para anggota tripleS pun terekam dalam video. Mereka tampak terkejut dan melontarkan pertanyaan seperti apakah Jiyeon benar-benar menghabiskan minumannya sekaligus serta apakah ia baik-baik saja.
Respons tersebut membuat adegan itu semakin ramai diperbincangkan, terutama karena cara Jiyeon meminum whiskey dinilai berbeda dari kebiasaan orang yang biasanya menikmati minuman tersebut secara perlahan.
Sebagian penonton menganggap aksi Jiyeon mengejutkan sekaligus menghibur. Ada pula yang mengaku tidak menyangka anggota tripleS tersebut mampu meminum whiskey dengan cara seperti itu.
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Jawa Pos
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