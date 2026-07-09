TripleS Umumkan Tur Dunia 2026 'ANDLESS', Seoul Jadi Kota Pembuka

poster world tour TripleS Andless (x @triplescosmos)
JawaPos.com – Kabar gembira untuk para WAV! Girl group dengan konsep unik dari MODHAUS, tripleS, bersiap untuk kembali menyapa para penggemar global mereka lewat tur dunia terbaru di tahun 2026.
Dikutip dari Soompi, Pada tanggal 7 Juli 2026, tripleS secara resmi mengumumkan rencana mereka untuk memulai tur dunia yang berjudul "ANDLESS."
Pengumuman ini langsung disambut antusias oleh para penggemar yang sudah tidak sabar menyaksikan penampilan panggung spektakuler dari grup dengan puluhan member berbakat ini.
Sebagai awal dari perjalanan global mereka, tripleS akan membuka tur "ANDLESS" di kampung halaman mereka, Korea Selatan.
Pelantun hits Girls Never Die ini dijadwalkan menggelar konser pembuka selama dua malam berturut-turut di Seoul.
Konser tersebut akan berlangsung pada 10 dan 11 Oktober 2026 mendatang, bertempat di Jangchung Arena, salah satu venue ikonik di Seoul yang siap dipadati oleh ribuan penggemar.
Konser pembuka ini diprediksi akan menyajikan konsep panggung berskala besar dan daftar lagu baru yang belum pernah ditampilkan sebelumnya.
Hingga saat ini, MODHAUS baru merilis jadwal dan lokasi untuk pembukaan tur di Seoul. Mengenai kota-kota dan negara mana saja yang akan dikunjungi selanjutnya, pihak agensi masih memilih untuk merahasiakannya.
Meski lokasi-lokasi tujuan lainnya belum diungkapkan secara detail, para penggemar internasional—termasuk di Asia Tenggara, Amerika, dan Eropa berharap negara mereka masuk ke dalam daftar kunjungan tur dunia kali ini.
Dengan formasi lengkap dan diskografi yang semakin kaya, tur dunia "ANDLESS" dipastikan akan menjadi salah satu momen terbesar tripleS di tahun 2026 untuk memperkuat posisi mereka di panggung musik internasional.
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