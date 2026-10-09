Lisa BLACKPINK Tampil Bak Barbie Hidup dengan Gaya Vintage

Jawapos.com - Lisa BLACKPINK, kembali mencuri perhatian di Paris Fashion Week 2026. Brand ambassador Louis Vuitton itu tampil glamor dengan busana avant-garde yang membuatnya tampak seperti Barbie hidup saat menghadiri peragaan busana Louis Vuitton Spring/Summer 2027 di Paris, Prancis pada Selasa (6/10/2026).

Peragaan busana yang menampilkan koleksi terbaru rancangan Nicolas Ghesquière, creative director koleksi wanita Louis Vuitton, digelar di Cour Carrée du Louvre. Sebagai House Ambassador, Lisa duduk di barisan depan dan menjadi salah satu sorotan para fotografer.

Perhatian orang orang tertuju pada atasan rajut berpotongan rendah dengan detail ruffle di bagian leher dan ujung bawahnya. Kerah ruffle besar menjuntai dari bahu dan membingkai leher hingga dada. Kerah sculptural yang tersusun dari lapisan kain biru dan lavender itu memberi aksen ungu pada bahunya dan menciptakan siluet dramatis sekaligus feminin.

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Menurut WWD, tampilan ini merupakan variasi dari look koleksi Louis Vuitton Cruise 2027 yang juga memiliki kerah ruffle ungu bervolume dan detail ruffle di pinggang.

Di bagian tengah, panel kulit hitam berkancing hias menambah kesan struktural pada atasan bergaya korset. Pinggangnya dihiasi ruffle organza kuning pucat berpinggiran gelap yang dipasang asimetris seperti peplum bergelombang. Perpaduan biru, lavender, dan kuning pastel memberi nuansa manis ala boneka tanpa terkesan berlebihan.

Lisa memadukannya dengan rok mini kulit hitam mengilap. Kontras antara tekstur lembut ruffle dan kilau kulit membuat tampilannya terasa lebih tegas dan modern.

Sorotan dari penampilan lisa berikutnya ada di kaki. Lisa memakai Luna wedge pump dari Louis Vuitton, bagian dari kembalinya tren sepatu hak wedge yang ramai dipakai para tamu. Louis Vuitton menyebutnya sebagai “an avant-garde style”.

Sepatu ini berujung lancip dan memanjang, dengan garis bagian atas yang ramping serta hak wedge melengkung yang diberi stud kecil inisial LV berwarna perak. Bahannya kulit kambing dengan bantalan insole memory foam, dengan harga US$1.310. Hak tinggi ini memanjangkan siluet kakinya di bawah rok mini.

Aksesorisnya dibuat minimal agar busana tetap menjadi pusat perhatian. Ia memakai choker emas berbentuk terbuka, gelang emas, dan cincin, dengan kuku panjang berwarna terang. Tas tangan yang di pakai juga dari Louis Vuitton berwarna hitam berantai emas dengan tali bermotif monogram melengkapi tampilan.