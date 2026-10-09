Park Jin Young Jelaskan Konsep Festival K-Pop Phenomenon yang Libatkan 4 Agensi Besar

JawaPos.com – Park Jin Young jelaskan alasan festival K-pop global Phenomenon akan dijalankan dengan kepemimpinan sektor swasta.

Proyek berskala besar tersebut dirancang sebagai salah satu upaya membawa K-pop dan K-Culture menuju tahap perkembangan berikutnya dengan melibatkan industri hiburan secara langsung.

Menurut laporan Allkpop, Park Jin Young yang menjabat sebagai wakil ketua Presidential Committee on Popular Culture Exchange menyampaikan penjelasan tersebut saat menghadiri audit parlemen Korea Selatan.

Ia mengatakan bahwa setelah pemerintah dan perusahaan swasta bersama-sama menyusun ide serta arah proyek, pelaksanaannya akan ditentukan berdasarkan karakter masing-masing proyek. Untuk Phenomenon, diputuskan bahwa sektor swasta merupakan pihak yang paling tepat untuk memimpin.

Park menjelaskan bahwa empat perusahaan hiburan besar Korea Selatan, yakni HYBE, SM Entertainment, JYP Entertainment, dan YG Entertainment, telah membentuk badan khusus untuk menjalankan proyek tersebut.

Keempat perusahaan akan memberikan modal dalam jumlah yang sama dan memiliki hak suara yang setara. Struktur ini dibuat agar penyelenggaraan festival dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki pengalaman langsung dalam industri K-pop.

Phenomenon sendiri dijadwalkan berlangsung pada Desember 2027 dengan konsep yang memadukan konser K-pop, penghargaan untuk fandom, serta berbagai program pameran dan pengalaman yang berkaitan dengan K-Culture.

Nama Phenomenon berasal dari gabungan kata fan dan phenomenon, yang menggambarkan gagasan bahwa penggemar bukan sekadar konsumen, tetapi turut menjadi bagian dari fenomena perkembangan K-Culture.

Park Jin Young juga menekankan bahwa proyek ini masih berada dalam tahap pengembangan dan tidak lepas dari proses belajar.