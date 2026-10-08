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Meuthia Nabila
Kamis, 8 Oktober 2026 | 20.54 WIB

Park Jin Young Pendiri JYP Entertainment Membantah Mendapat Perlakuan Istimewa dalam Proyek K-pop

Park Jin Young pendiri JYP Entertainment dalam sidang audit parlemen tahunan di Seoul (7/10) (Yonhap) - Image

Park Jin Young pendiri JYP Entertainment dalam sidang audit parlemen tahunan di Seoul (7/10) (Yonhap)

JawaPos.com - Park Jin Young selaku dari pendiri JYP Entertainment, sekaligus ketua bersama Komite Kepresidenan untuk Pertukaran Budaya Populer hadir di Majelis Nasional, Seoul, pada Rabu (7/10).  
 
Park Jin Young menepis tuduhan, adanya perlakuan istimewa yang melibatkan agensinya dalam persiapan festival budaya K-pop global, saat berlangsungnya audit parlemen di Majelis Nasional.
 
Sidang yang krusial tersebut berfokus pada 'Fanomenon,' sebuah inisiatif festival dan ajang penghargaan K-pop berdurasi beberapa hari, yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Desember tahun depan. 
 
Agensinya JYP Entertainment, bersama dengan tiga agensi hiburan lainnya, telah mempelopori proyek ini sejak awal tahun. 
 
Acara tersebut diperkirakan akan menarik lebih dari 500.000 pengunjung, dengan estimasi dampak ekonomi yang mendekati 1 triliun won atau sekitar Rp13,3 triliun.
 
Namun, para kritikus berpendapat bahwa proyek tersebut hanya melayani kepentingan perusahaan-perusahaan hiburan.
 
"Keempat agensi tersebut bisa mendapatkan jauh lebih banyak keuntungan dengan melakukan hal-hal lain, alih-alih menyelenggarakan 'Fanomenon'," ujar Jin Young dalam sidang dikutip Korea Times.
 
"Semua perusahaan harus melakukan banyak pengorbanan demi hal ini. Mewujudkannya sungguh sulit." 
 
"Namun, semua pihak mengambil keputusan berani untuk berkomitmen karena mereka melihat visi jangka panjangnya, yakni dampak luas yang akan ditimbulkannya bagi Korea serta bagaimana hal itu akan merambah ke industri-industri lain." 
 
"Jadi, menyebut hal ini sebagai 'hak istimewa' atau 'perlakuan khusus' sama sekali tidak tepat," ujarnya.
 
Anggota parlemen Bae Hyun Jin dari Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party) yang berhaluan konservatif, secara khusus mengkritik langkah keempat lembaga tersebut dalam membentuk usaha patungan, untuk menjalankan proyek yang didukung negara itu tanpa melalui proses tender publik yang baku.
 
Sorotan juga tertuju pada terungkapnya fakta, bahwa JYP Entertainment telah lebih dulu mengajukan permohonan, hak merek dagang luar negeri untuk 'Fanomenon' di berbagai pasar, termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan Meksiko.
 
Meskipun mengakui adanya cacat prosedural, Jin Young membela niat di balik pengajuan tersebut.
 
"Karena JYP sudah memiliki tim khusus, langkah-langkah seperti mengajukan permohonan terlebih dahulu, sebelum mengalihkan hak tersebut kepada pemerintah atau entitas khusus tentu bukan hal yang sepenuhnya lazim," ujar Jin Young. 
 
"Namun, hal itu didasari oleh keinginan untuk melakukan segala sesuatunya dengan baik, serta kekhawatiran bahwa pihak lain mungkin akan lebih dulu mengklaim merek dagang tersebut."
 
Ia menambahkan bahwa JYP Entertainment berniat mengalihkan hak merek dagang tersebut, setelah entitas resmi acara itu terbentuk sepenuhnya.
 
Ketika ditanya mengapa pemerintah terlibat, dalam sebuah perusahaan yang dapat dijalankan oleh perusahaan swasta untuk mendapatkan keuntungan, Jin Young menegaskan bahwa cakupannya tidak hanya terbatas pada musik. 
 
"Jika Anda benar-benar mempertimbangkan empat agensi terbesar, akan lebih baik bagi kami untuk tidak melakukan hal ini." 
 
"Kami mengambil hal ini untuk mendorong pertumbuhan lintas industri di bidang-bidang seperti game dan mode," jelas Jin Young.
 
Dikutip dari Korea Times, Jin Young juga menepis anggapan adanya motif politik di balik keterlibatannya di ranah publik.
 
"Bahkan jika presiden atau seseorang yang kedudukannya lebih tinggi daripada presiden meminta saya melakukannya, saya tidak akan melakukannya kecuali hal itu demi kebaikan negara kita," ujar Jin Young kepada para anggota parlemen. 
 
"Saya bukan tipe orang yang mudah diintimidasi atau menerima perintah dari siapa pun." 
 
"Jika proyek ini berhasil, Korea akan diuntungkan, dan putra-putri bangsa kita yang akan memetik hasilnya. Saya tidak melakukan ini demi presiden ataupun partai penguasa." 
 
"Saya bahkan tidak tahu kapan pemilihan umum berikutnya akan digelar. Tolong, percayalah pada saya."
 
Editor: Novia Tri Astuti
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