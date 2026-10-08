Jamaah Bergemuruh Saat Ustaz Abdul Somad Bilang “Saya Akan Lawan!”

Ustadz Abdul Somad sedang berceramah Sumber foto : Instagram/@ustadzabdulsomad_official
JawaPos.com - Pernyataan Ustaz Abdul Somad (UAS) saat menyampaikan ceramah di hadapan para jamaah menjadi sorotan. Potongan video pada saat UAS mengucapkan kalimat, “Saya akan lawan,” viral di media sosial dan memancing beragam respons dari warganet.
Salah satu akun yang ikut mengunggah potongan video tersebut adalah akun Instagram Lambe Turah. Dalam video itu, UAS terlihat tengah menyampaikan pengalaman mengenai perjalanan pendidikannya hingga kepulangannya ke Indonesia.
UAS menceritakan bahwa dirinya pulang ke kampung halaman dengan membawa dua gelar akademik. Ia menyebut gelar tersebut diperolehnya dari luar negeri, masing-masing dari Mesir dan Maroko.
“Saya pulang ke kampung membawa dua ijazah. LC, MA. S1 Mesir, S2 Maroko,” ujar Ustaz Abdul Somad dalam video yang beredar.
Namun, menurut UAS, gelar pendidikan yang dimilikinya tidak serta-merta membuat dirinya kemudian mendapat pengakuan ketika baru kembali ke Indonesia.
Ia kemudian menyinggung pandangannya mengenai kondisi sosial di Indonesia, terutama ketika seseorang dinilai bukan hanya berdasarkan kemampuan atau pendidikan, tetapi juga latar belakang keluarga dan koneksi.
“Tapi ternyata di negara itu ijazah tidak ada apa-apanya kalau kau bukan anak siapa dan pamanmu bukan hakim konstitusi,” katanya.
Pernyataan tersebut kemudian dilanjutkan UAS dengan kisah pengalaman yang pernah dialaminya sebelum dikenal luas sebagai pendakwah.
Ia mengaku pernah mendapat perlakuan yang membuat dirinya merasa diremehkan ketika masih berada di Arab Saudi sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI). Meski demikian, ia mengatakan tidak mempermasalahkannya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi
Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi
Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang
Prediksi Skor Rusia vs Nigeria: Tuan Rumah On Fire, Super Eagles Kehilangan Banyak Pemain
Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Skor Belarusia vs Finlandia di UEFA Nations League: Huuhkajat Menang Tipis di Budapest
Alasan Ole Romeny Selebrasi Bawa Jersey Marselino saat Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026
Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022