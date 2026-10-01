Kevin Aprilio-Widy juga Nyaman Kolaborasi di Luar Vierratale, Hadirkan Single "Berharap"

JawaPos.com - Kevin Aprilio dan Widy Vierratale menghadirkan kolaborasi terbaru lewat single berjudul “Berharap”. Lagu bergenre pop tersebut menjadi karya yang cukup personal bagi Kevin sekaligus mempertemukan kembali musikalitasnya dengan karakter vokal khas Widy.

“Berharap” membawa tema tentang perasaan, kerinduan, serta keyakinan untuk tetap menunggu sesuatu yang baik. Perpaduan melodi emosional dan aransemen pop membuat lagu ini terasa ringan untuk didengarkan, tetapi tetap menyimpan pesan yang dekat dengan pengalaman banyak orang.

Bagi Kevin Aprilio, perilisan “Berharap” juga menjadi bagian dari langkah baru dalam perjalanan bermusiknya. Selama ini, Kevin dikenal sebagai pianis, musisi dan komposer yang memiliki peran penting dalam perjalanan Vierratale.

Kolaborasinya dengan Widy menjadi salah satu daya tarik utama single ini. Karakter vokal Widy yang sudah melekat dengan musik Vierratale berpadu dengan sentuhan musikal Kevin, menciptakan warna yang tetap familiar tetapi dikemas dalam proyek yang lebih personal.

“Lagu Berharap adalah karya yang sangat berarti bagi saya. Ini adalah awal dari perjalanan baru, dan saya senang bisa membagikan lagu ini bersama Widy. Kami ingin menghadirkan sesuatu yang sederhana, emosional, tetapi tetap memiliki warna khas yang bisa diterima banyak orang,” ujar Kevin Aprilio.

Menariknya, lagu “Berharap” tidak hanya mengandalkan kekuatan musik. Lagu ini juga diperkuat dengan video musik berkonsep animasi yang menampilkan dunia visual penuh warna dan karakter-karakter imajinatif.

Konsep tersebut memberikan pendekatan berbeda dalam menerjemahkan cerita lagu. Visual animasi menjadi medium untuk memperkuat nuansa emosional “Berharap” sekaligus menghadirkan identitas visual yang dekat dengan karakter Vierratale.

Widy Vierratale mengatakan lagu tersebut membawa pesan mengenai perasaan dan keyakinan untuk terus menanti sesuatu yang baik.