Julie Estelle Melahirkan Anak Kedua, Jessica Mila hingga Chicco Jerikho Beri Ucapan Selamat

Julie Estelle melahirkan anak kedua. (Instagram: julstelle)
JawaPos.com - Kabar bahagia datang dari aktris Julie Estelle. Bintang film Alexandria tersebut baru saja membagikan kabar kelahiran anak keduanya yang berjenis kelamin laki-laki.
Julie Estelle melahirkan anak kedua pada 23 September 2026. Kabar tersebut diumumkan sekitar satu pekan setelah persalinan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.
Dalam unggahan tersebut, Julie Estelle memperkenalkan nama buah hati keduanya, Julian Luke Tjiptobiantoro.
"Satu minggu mencintai putra manis kami, Julian Luke Tjiptobiantoro," tulis Julie Estelle.
Perempuan 37 tahun itu memilih menjaga privasi sang buah hati dalam unggahan perdananya. Ia hanya memperlihatkan bagian kaki Julian yang tengah digenggam olehnya bersama sang suami, David Tjiptobiantoro.
Kelahiran Julian juga menambah kebahagiaan keluarga kecil Julie Estelle dan David. Pasangan tersebut sebelumnya telah dikaruniai seorang putri bernama Brielle Léïa Tjiptobiantoro.
Julie mengungkapkan bahwa sang anak pertama menyambut kehadiran adiknya dengan sangat baik dan penuh kebanggaan. Ia menyebut Brielle kini menjalani peran barunya sebagai kakak.
"Brielle adalah kakak perempuan yang sangat bangga," tulis Julie.
Kabar kelahiran anak kedua Julie Estelle langsung mendapat perhatian dari rekan-rekann sesama selebriti di industri hiburan. Sejumlah dari turut memberikan ucapan selamat melalui kolom komentar unggahan tersebut.
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Jawa Pos
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